 

МИД назвал действия Чехии в отношении РФ низкопробными

19.04.2021, 19:16, Новости дня
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Действия Чехии в отношении РФ низкопробны, сообщила официальный представитель Мария Захарова, отметив, что чешские власти поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов.

«Это колоссальный удар по позициям Чехии как таковой. Это факт вопиющего неуважения политического истеблишмента, который находится у руля в этой стране, к собственным гражданам, потому что такого уровня политика свидетельствует именно об этом. Это низкопробно, я бы охарактеризовала именно так. Это их большая проблема – то, что они сделали», – сказала Захарова в эфире телеканала «Звезда», подчеркнув, что власти Чехии поставили на кон и профессиональную судьбу своих дипломатов, передает РИА «Новости».

В понедельник сотрудники посольства РФ покинули Чехию. Всего из Праги вылетели 62 человека, в том числе 28 детей.

Днем ранее МИД сообщил, что Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, дипломаты должны покинуть Россию до конца дня 19 апреля. 

Напомним, Чехия в субботу заявила, что высылает 18 сотрудников посольства России, которые, по утверждению местных спецслужб, являются офицерами российской разведки. Власти Чехии подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. Прага пообещала рассекретить данные о взрыве на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Кроме того, власти Праги потребовали Москву вернуть часть парка Стромовка, которую с 1968 года занимало посольство СССР, а сейчас занимает посольство России.

Между тем бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил, что не верит в причастность РФ к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.



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