 

Мнение: Управление голодом

19.04.2021, 19:08, Разное
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Олег Дерипаска заявил о том, что данные Росстата о снизившемся уровне бедности в стране выглядят крайне недостоверными. По данным Росстата число бедных граждан с доходами ниже прожиточного минимума составляет 17,8 млн человек, что меньше на 300 тысяч, чем в прошлом году. Дерипаска же полагает, что это число — не менее 80 млн человек.

Интерес Дерипаски в политических заявлениях и перехвате социальной повестки может быть связан со слухами о скором уходе Жириновского по состоянию здоровья от руководства ЛДПР, что может стать причиной распада всей партии. При этом и легальная левая партия КПРФ тоже находится в тяжелом кризисе в связи с утратой контроля Зюганова над ней. При этом режиму практически некем заменить умирающих вождей, так как любые новые лица — это угроза тщательно выстраиваемой «стабильности». Связана ли активность Дерипаски на поле социальной повестки с тем, что именно ему поручено реанимировать сразу двух зомби — это, конечно, интересный вопрос. Но именно он считается одним из основных спонсоров ЛДПР, а потому ему и спасать покойника.

На самом деле совершенно неважно, сколько в России бедных и нищих. Тем более, что методология учета и подсчета предельно политизированы, а потому все данные манипулируются. Важно то, что политика режима теперь направлена на то, чтобы вогнать в нищету все население страны. Даже минимально обеспеченный человек уже независим от власти, а потому опасен. Для стабильности режима нужно полностью зависимое от него население, потому что террор позволяет лишь срезать активность и недовольство на определенном уровне. Управлять нелояльным населением в условиях террора можно лишь одним способом — угрозой голода.

Вы можете быть недовольны режимом, но если человек вынужден заниматься только тем, чтобы искать пути, как выжить и прокормить себя и семью, то ему просто некогда выступать против власти.

Если ранее путинский режим пытался с помощью манипуляций, лжи и подтасовок создавать лояльное большинство, то сегодня в условиях тотального банкротства всей его политики тратить ресурс на поддержание лояльности признано нецелесообразным. Теперь взят курс на полное обнищание народа и введение его буквально в животное состояние. Нищета — самый лучший участковый, который удержит население в покорности.

Проблема в том, что быстро провести переход к поголовно нищему населению непросто. На это потребуется время и постоянный террор буквально по площадям, чтобы удержать обстановку. Поэтому пока придется имитировать поддержание прежних институтов управления, включая выборы, партии и якобы демократию. Поэтому власть еще не может отказаться от фейковых партий, сервильного парламента и прочих имитационных рудиментов. Но любой иной путь означает утрату власти, так как банкрот по определению должен уйти и уступить место антикризисной команде. Утрата власти для путинских воров означает и утрату наворованного, на что они по доброй воле не пойдут никогда.

Источник: Эль Мюрид



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