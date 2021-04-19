Мнение: Как китайская молодежь смотрит на Запад

Инфографика от Global Times показывающая изменения отношения китайской молодежи к Западу за последние 5 лет правления Си Цзиньпина.

Согласно исследованию, более 90% опрошенных молодых китайцев считают, что Китаю не следует рассматривать Запад как пример для подражения. Почти 42% смотрят на Запад свысока, а около 48% считают, что отношения Китая и Запада должны быть равноправными.

Исследовательский центр Global Times недавно провел опрос об изменениях во взглядах молодых китайцев на Запад. Опрос собрал 1281 ответ из 119 городов Китая, включая Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь. Было обнаружено, что замечательные усилия Китая по предотвращению эпидемии и борьбе с ней стали одним из самых важных поворотных событий для молодых китайцев, которые начали понимать, что в Китае дела идут лучше, чем в странах Запада. Более 40 процентов респондентов благосклонно относятся к западным странам, и основными факторами этого снижения являются подавление ими китайских высокотехнологичных компаний и вмешательство в суверенитет Китая.

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221487.shtml – цинк

Приблизительно 90 процентов молодых китайцев, участвовавших в последнем опросе, проведенном Исследовательским центром Global Times, считают, что Китаю больше не следует «смотреть на Запад», поскольку за последние пять лет все больше людей даже «смотрят на Запад свысока» из-за множество причин, включая достижения Китая в его развитии и неудачную попытку Запада справиться с пандемией COVID-19. Китайские аналитики заявили, что устойчивое и быстрое развитие Китая является основной причиной того, что все больше китайцев становятся все более уверенными, и некоторые ключевые элементы ускорили этот процесс, такие как рост трампизма в США, который выявил шокирующий антиинтеллектуализм и расовые проблемы. и неэффективность управления среди основных западных стран.

Опрос, озаглавленный «Изменение отношения молодежи Китая к Западу», с 9 по 12 апреля собрал в общей сложности 1281 ответ, охватывающий 129 городов страны. Исследование показало, что отношение молодых людей к западным странам значительно изменилось, поскольку все большее число респондентов считают их равными, в то время как многие привыкли к ним относиться с уважением.

Опрос показал, что 37,2 процента участников заявили, что пять лет назад они все еще считали, что им следует «смотреть на Запад», но сейчас только 8,1 процента этих людей придерживаются того же мнения. Между тем число людей, которые «смотрят на Запад свысока», выросло до 41,7 процента, в то время как только 18,4 процента из них придерживаются того же мнения, что и пять лет назад. Около 48,3% участников считают, что теперь они должны равноправно оценивать Запад.

По словам экспертов, изменение взглядов Китая на Запад сделает Китай более уверенным в противодействии провокациям и стигматизации, поскольку люди не будут мириться с терпимостью, компромиссом или молчанием Китая по вызывающим озабоченность вопросам. Запад также должен научиться обращаться с Китаем на равных, более уважительно относиться к китайскому общественному мнению, а не просто навешивать ярлык на возросшую уверенность Китая обвинениями в безудержном «национализме».

Основные причины, вызвавшие такие изменения, в основном связаны с достижениями Китая за последние годы. Например, 53,8 процента опрошенных выбрали «Успешные меры по предотвращению эпидемии и борьбе с ней в Китае в условиях пандемии COVID-19», 40,5 процента выбрали «Сотрудничество Китая с другими странами в рамках инициативы« Один пояс, один путь »», 37,6 процента заявили, что «Китай является единственной крупной экономикой. который продолжает расти, когда мировая экономика находится в упадке», и 30,3 процента отметили« победу Китая в кампании по сокращению бедности ».

«Это показывает, что молодые китайцы с международными перспективами имеют рациональную, справедливую и беспристрастную оценку Запада, основанную на фактах. Такие оценки являются прогрессивными и сделали скачок перед лицом пандемии COVID-19, когда образ прав человека и свободы, построенный Западом, рухнул в мгновение ока », – заявил в понедельник Global Times Шен И, профессор Школы международных отношений и связей с общественностью Университета Фудань.

Китайцы смотрели на Запад с 1840 года (когда династия Цин потерпела поражение от Британии в Опиумной войне), и такая традиция была сохранена, а также изменена вместе с развитием Китая. Теперь все больше молодых китайцев начинают рассматривать Запад как равных. В данном случае это означает, что и Восток, и Запад имеют свои недостатки, отметил Шен.

Шен также назвал последние четыре года правления при администрации Трампа одной из основных причин этого равновесия: Трамп развенчивает мифы о западной политической системе, а антиинтеллектуальные действия некоторых из его сторонников заставляют китайцев увидеть, что «маяк человечество "может иметь преимущество первопроходца, но также обладает множеством проблем.

Некоторые китайские студенты, которые учились за границей, когда связались с Global Times, сказали, что они никогда не представляли, что реакция крупных западных держав, включая США, Великобританию и некоторые европейские страны, на беспрецедентный кризис общественного здравоохранения будет настолько безответственной и дезорганизованной, неэффективной и антиинтеллектуальной многие из них крайне оскорблены ненавистью, которую раздули консервативные антикитайские силы против китайцев во время пандемии.

Опрос также затронул вопросы, включая недавнюю расовую дискриминацию азиатских людей в некоторых западных странах, таких как США и Австралия. Около 40,7 процента участников заявили, что западные страны лицемерны и несправедливы в своем отношении к расизму, а 39,4 из них считают, что «жители Запада верят в превосходство белых в глубине души».

Одинаковое отношение к Западу не означает, что Китай будет высокомерным или будет противостоять Западу, сказал Шен. Опрос также показывает, что участники реалистичны и рациональны, поскольку они осознают, что Запад все еще имеет преимущества перед Китаем в определенных областях. Например, 64,6 процента участников заявили, что Китаю все еще следует учиться у Запада в области науки и технологий. Запад обычно интерпретирует «уверенность китайцев как безудержный национализм», доказывая, что они по-прежнему смотрят на Китай свысока и верят, что они все еще могут командовать китайцами и поучать их, сказал Шен. Он подчеркнул, что США и другим западным странам пора посмотреть правде в глаза, уважать Китай и рассматривать страну как равную.

Опрос также показал, что доверие к западным СМИ в Китае падает. Более трети респондентов заявили, что они теряют доверие к освещению Китая в западных СМИ, и около 28 процентов заявили, что не доверяют им, как раньше, а около 23,7 процента из них заявили, что не обращают никакого внимания на Западные СМИ.

Дальнейший анализ меняющегося отношения к Западу, от взгляда на него до нынешнего отношения к нему как к равному, показал, что согласно исследованию, более 55 процентов респондентов все меньше доверяют освещению Китая западными СМИ.

На вопрос о постоянных обвинениях со стороны США и других западных стран в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая о так называемом принудительном труде и других нарушениях прав человека, около 77 процентов респондентов сочли эти обвинения чистой ложью, которые использовались как оправдания Запада для сдерживания Китая, и около 15,1% считают их в основном правдой, что показывает, что у Китая есть определенные недостатки в ведении дел Синьцзяна.

Снижение общественного доверия к западным СМИ также недавно отразилось в китайских социальных сетях по отношению к иностранным СМИ, таким как BBC. После того, как кадры BBC, изображающие восстановление Ухани, провинции Хубэй в Центральном Китае, после вспышки коронавируса, вызвали бурю негодования среди китайских пользователей сети из-за добавления сероватого фильтра в его английскую версию, корреспондент BBC в Пекине Джон Судворт покинул материковый Китай и, как теперь полагают, скрываться на острове Тайвань после того, как он подал ряд предвзятых историй о политике Китая в Синьцзяне и борьбе Китая с COVID-19.

За последние несколько лет новостной канал Би-би-си демонстрирует гораздо более сильную предвзятость в отношении Китая с искаженными фактами, несмотря на то, что он всегда заявляет о своем нейтралитете и объективности, и стал для британского правительства инструментом противостояния Китаю, Виктор Гао, заведующий кафедрой Университет Сучжоу и вице-президент Центра Китая и глобализации сообщили Global Times в понедельник.

«Китайско-британские отношения когда-нибудь в будущем вернутся в нормальное русло, поэтому BBC не следует становиться настолько политизированным и не превращаться в явный правительственный инструмент и не терять все журналистские стандарты», – сказал Гао.

https://www.globaltimes.cn/page/202104/1221496.shtml – цинк

Тот случай, когда можно пощупать результаты молодежной политики КПК. У нас же по поводу нее в основном различные вздохи гос.чиновников.

—