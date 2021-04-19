Дорожники перешли на круглосуточный режим уборки

19.04.2021, 15:59, Новости

Теги: Благоустройство, Транспорт

В начале апреля подрядные организации приступили к уборке улично-дорожной сети в различных микрорайонах города.

За две недели с автомобильных дорог и тротуаров вывезено 2 984 тонн наносного грунта. Ежедневно на объектах работают пять подрядных организаций, установлен круглосуточный режим работы.

За прошедшую неделю подрядные организации вывезли более 1200 тонн оставшегося после зимней уборки песка и наносного грунта. Коммунальные службы убрали более 20 улиц в различных микрорайонах города – улицы Труда, Куйбышева, Черепанова, Моторостроителей, Корнева, 9 Мая, Славского и т.д. Также подъезд к МФЦ, проезд к речному училищу и Пироговской больнице, у 30 школы и вокруг детского сада № 112.

– Ежедневно выполняются работы по подметанию проезжей части. На прошлой неделе температура воздуха была плюсовая как ночью так и днем. Это позволило приступить к мойке дорог, которая уберет самый тонкий оставшийся слой пыли. На этом этапе задействованы три машины. Большая часть работ ведется в ночное время, – рассказал директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов.

В работе по уборке улично-дорожной сети ежедневно задействовано 30 единиц техники, 107 дворников и рабочих «мобильных бригад». Выполняются работы по сбору мусора с придорожных территорий, подметание остановочных площадок, тротуаров. За прошедшую неделю вывезено 238,6 м3 мусора.

Уборка улично-дорожной сети должна завершиться до 30 апреля и будет продолжена в в течение всего летнего периода.

Пресс-служба администрации города Рыбинска