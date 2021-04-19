Материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили “государственной тайной” – директор фонда

Жданов рассказал, что юрист ФБК пришел в суд, чтобы ознакомиться с материалами дела, но секретарь судьи отказался предоставить их, сославшись на то, что они составляют “государственную тайну”.

Ознакомиться с материалами можно будет только в день заседания. Кроме того, юристу не выдали определение о назначении судебного заседания и сообщили, что в процессе сможет участвовать только адвокат.

Заседание Московского городского суда по иску прокуратуры Москвы назначили на 26 апреля.

Позднее Жданов все же опубликовал фото определения – в нем говорится. что представителю участвующего в деле лица необходимо иметь статус адвоката, чтобы в особом порядке оформить допуск к государственной тайне.

Контекст:Фонд борьбы с коррупцией – некоммерческий фонд, созданный Навальным, основной деятельностью которого являются расследования, раскрытия коррупционных схем и пресечения коррупции в высших органах российской власти. По решению Минюста России, в октябре 2019 года ФБК был признан в России НКО – иностранным агентом.

16 апреля 2021 года прокуратура Москвы потребовала признать ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят “создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария “цветной революции”.

В случае признания организаций экстремистскими их сотрудников и тех, кто их финансируют, могут привлечь к уголовной ответственности. Российские СМИ будут обязаны при упоминании организаций указывать их экстремистский статус.

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