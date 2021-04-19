Главой Компартии Кубы стал президент Мигель Диас-Канель

Решение приняли на съезде партии, который состоялся в воскресенье.

“Самое революционное в революции – всегда защищать партию, точно так же, как партия должна быть величайшим защитником революции”, – сказал Диас-Канель, его слова опубликовали в партийном Twitter.

Lo mas revolucionario dentro de la Revolución es defender siempre el Partido, de la misma forma que el Partido debe ser el mayor defensor de la Revolución, precisa Miguel Diaz Canel Bermudez en palabras de clausura del #8voCongresoPCC #Cuba #CongresoDeLaContinuidad pic.twitter.com/Op4RdMjQzR

— Partido Com. de Cuba (@PartidoPCC) April 19, 2021

До Канеля Компартию Кубы возглавлял 89-летний Рауль Кастро. 16 апреля он объявил об уходе с должности.

Контекст:Парламент Кубы официально утвердил Мигеля Диас-Канеля на пост президента страны в апреле 2018 года. Со времен революции 1959 года он стал первым президентом страны, не имеющим отношения к семье Фиделя Кастро.

Рауль Кастро занимал должность председателя Госсовета Кубы с 2008 года. В 2011-м был избран генсеком Коммунистической партии Кубы.

Его старший брат Фидель, руководивший Кубой с 1959-го, умер в ноябре 2016 года.

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