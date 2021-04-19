УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

В частности, УЕФА увеличил количество участников главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов (ЛЧ) – с 32 до 36-ти. Вместо привычного группового этапа ЛЧ (четыре команды в одной группе) все команды сыграют в единой лиге, каждый клуб проведет минимум 10 матчей против 10-ти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд группового этапа напрямую выйдут в 1/8 финала ЛЧ. Другие восемь путевок в плей-офф турнира в спаренных стыковых матчах разыграют клубы, которые займут места с 9-го по 24-е.

Подобным образом изменится формат Лиги Европы УЕФА (восемь матчей на групповом этапе).

Как и раньше, в ЛЧ команды будут попадать в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

“Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля”, – подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги – “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, а также по три клуба из Италии и Испании – “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

Под эгидой УЕФА в Европе проводятся два основных континентальных клубных турнира – Лига чемпионов и Лига Европы.

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