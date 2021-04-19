 

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов и Лиги Европы

19.04.2021, 18:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В частности, УЕФА увеличил количество участников главного клубного футбольного турнира Европы Лиги чемпионов (ЛЧ) – с 32 до 36-ти. Вместо привычного группового этапа ЛЧ (четыре команды в одной группе) все команды сыграют в единой лиге, каждый клуб проведет минимум 10 матчей против 10-ти соперников (пять дома, пять в гостях).

Восемь лучших команд группового этапа напрямую выйдут в 1/8 финала ЛЧ. Другие восемь путевок в плей-офф турнира в спаренных стыковых матчах разыграют клубы, которые займут места с 9-го по 24-е.  

Подобным образом изменится формат Лиги Европы УЕФА (восемь матчей на групповом этапе).

Как и раньше, в ЛЧ команды будут попадать в зависимости от выступлений во внутренних соревнованиях.

“Усовершенствованный формат по-прежнему делает реальной мечту каждого европейского клуба попасть в Лигу чемпионов УЕФА благодаря футбольным результатам. Он обеспечивает жизнеспособность, процветание и рост в долгосрочной перспективе для всех членов европейской футбольной семьи, а не только для малого самопровозглашенного картеля”, – подчеркнул президент УЕФА Александер Чеферин.    

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги – “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, а также по три клуба из Италии и Испании – “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидается, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.
В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.
Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.
Под эгидой УЕФА в Европе проводятся два основных континентальных клубных турнира – Лига чемпионов и Лига Европы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.03 / Турция опровергла наличие альтернативных вариантов размещения С-400

26.07 / Министр обороны Британии заявил о «российской угрозе» в космосе

10.11 / Политолог: РФ свела роль Запада в Закавказье к нулю

09.09 / СМИ: Шведский «особый путь» в борьбе с коронавирусом дал свои плоды

30.12 / СНБО одобрил законопроект об усилении ответственности за недостоверное декларирование

27.06 / “Так же хорошо будет гореть и Кремль”. Мэр Конотопа сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве. Видео

19.09 / В Швейцарии разрешили референдум о внесении прав обезьян в конституцию

25.01 / Жена скандального таможенника Пудрика купила элитную квартиру у Черного моря – СМИ

12.03 / Россия и другие страны объединились для защиты Устава ООН

07.01 / В Бундестаге призвали обезопасить «Северный поток – 2» от США на уровне ЕС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика