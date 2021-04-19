Прокуратура просит Донскую митрополию лишить неприкосновенности священника, отпевавшего самоубийц

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19.04.2021, 18:55, Разное
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Правоохранительные органы обратились в Донскую митрополию с запросом о лишении неприкосновенности священнослужителя, отпевавшего самоубийц.

Его заподозрили в мошенничестве путём оказания заведомо некачественных услуг.

Силовики собрали достаточно материала о незаконной деятельности представителя РПЦ, однако пока не могут его задержать, поскольку он является действующим священнослужителем.

– Было установлено, что указанное лицо не менее 6 раз в промежуток с 2016 по 2019 годы проводило ритуал отпевания граждан, покончивших с собой путем самоубийства, – говорится в пресс-релизе. – При этом подозреваемый был заранее осведомлен о том, что проводимые им действия не имеют никакой священной силы, поскольку идут вразрез с фундаментальными принципами православия и рядом внутренних инструкций. Указанный факт не помешал ему не только совершить несанкционированные обряды, но и провести их в бухгалтерской отчётности храма, где он проходит службу.

Вопрос о лишении священника неприкосновенности и даже о его возможном увольнении из рядов РПЦ с лишением наград и званий будет решаться на ближайшей церковной конференции, которая пройдет в начале мая.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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