Николай Попа и Руслан Табаров дадут интервью Маргарите Симоньян

Независимая журналистка Маргарита Симоньян возьмет интервью у Николая Попы и Руслана Табарова.

Чешские власти считают Попу и Табарова агентами ГРУ и обвиняют во взрыве склада боеприпасов в 2014 году.

По словам журналистки, Попа и Табаров сами связались с ней и предложили публично ответить на обвинения чешских властей. Сперва Симоньян подумала, что это какая-то шутка, и ее таким образом разыгрывают ее старые знакомые Боширов и Петров. После того, как мужчины заявили, что не работают в ГРУ, Симоньян окончательно удостоверилась, что звонящие действительно являются Попой и Табаровым, и пригласила их на интервью.

– Я очень удивилась, когда они позвонили мне. Ведь до меня не так легко дозвониться. Обычно я не беру трубку, когда вижу незнакомый номер. Как правило, мне звонят мошенники из Сбербанка или какие-то фрики, которые представляются продавцами спортивного питания. Но в этот раз у меня было около 20 пропущенных вызовов с одного номера и я решила перезвонить. Оказалось, что это был телефон Николая Попы. Настоящая журналистская удача! Я поговорила с ним и его другом Русланом. Ребята сказали, что они два обычных предпринимателя, которые путешествуют по Европе и любят чешское пиво. Они также пожаловались на то, что их часто путают с другими нашими известными туристами — Петровым и Бошировым. Кстати, Петров и Боширов как раз и дали мой номер Попе и Табарову, — рассказала Симоньян.

Интервью с Попой и Табаровым должно выйти на телеканале RT в ближайшее время. Изначально Симоньян приглашала на интервью также Петрова и Боширова, чтобы опровергнуть схожесть всех четырех мужчин. Но Петров и Боширов отказались от участия в программе, сославшись на большую занятость по работе.

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