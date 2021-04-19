 

Эффективность препарата “Спутник V” по результатам вакцинации составила 97,6%

19.04.2021, 18:54, Разное
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Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о том, что препарат “Спутник V” эффективен на 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан. Таким образом, он является самой эффективной вакциной от коронавируса в мире.

Проводя исследование, специалисты учитывали показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го. Так, начиная с 35-го дня вакцинации заболеваемость составила всего 0,027%, а среди
среди невакцинированного взрослого населения – 1,1%. Разработчики препарата отметили, что данные и расчеты его эффективности укажут в рецензируемом медицинском журнале в мае этого года.

Стоит отметить, что “Спутник V” зарегистрирован в 60 странах, общее население которых составляет три миллиарда человек. Эта вакцина от коронавируса занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Говоря о преимуществах “Спутника V”, разработчики подчеркивают, что препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, вызывающих обычную простуду. Также специалисты отмечают, что в вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации. Это формирует стойкий иммунитет.



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