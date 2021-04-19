Названы регионы России с самым высоким уровнем социально-экономического развития

Фонд развития гражданского общества опубликовал рейтинг регионов России по уровню социально-экономическому развитию за прошедший 2020 год. Список был составлен на основе данных Росстата, Министерства финансов и Федеральной налоговой службы.

Рейтинг возглавила Москва, а второе и третье места достались Тюменской и Ленинградской областям соответственно. В число лидеров также попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Санкт-Петербург, а также Магаданская, Иркутская и Калужская области, передаёт “Радио 1”.