 

Послевоенная Пальмира готовится в скором времени принять первых туристов

19.04.2021, 18:48, Разное
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Востребованный в довоенное время среди туристов древний город Пальмира (современное название Тадмор) снова готовится принимать путешественников из разных стран.
На улицах города открываются кафе, пекарни, а также полным ходом идет восстановление местной гостиницы. О подготовке отеля для приезжих пояснил мэр города Хамид Хаас.

«Мы сейчас приступаем к восстановлению гостиницы, чтобы туристы могли разместиться на ночевку. Откроем первую гостиницу», – заявил он.
Ранее здесь останавливались путешественники, интересующиеся историей и архитектурой античного мира. Отель размещается в историческом здании, над реставрацией которого в настоящее время работают специалисты для воссоздания всех деталей архитектурного памятника.

Восстановительные работы здесь начались после освобождения города от боевиков «Исламского государства» (террористическая организация запрещена в РФ Верховным Судом). В марте 2017 года в результате сложнейшей операции сирийской армии при содействии ВКС РФ и «ЧВК Вагнера» город окончательно вернулся под контроль Дамаска.

Правительственные силы отказались от использования тяжелой артиллерии при взятии населенного пункта, чтобы не повредить здания, многие из которых входят в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Восстановленная инфраструктура и кропотливая работа над облагораживаем города позволяет местным властям рассчитывать на привлечение туристов, в том числе и из-за рубежа после снятия ограничений, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией в мире.



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