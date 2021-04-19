 

В России создано устройство для автоматического определения онкозаболеваний

19.04.2021, 18:48, Разное
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Ученые РФ создали уникальное устройство, которое сможет изменить историю медицины. Разработка Пермского НИПУ позволяет автоматически определять наличие злокачественных новообразований.
Рак является одним из наиболее опасных заболеваний на планете, при этом не всегда его легко диагностировать на ранних стадиях развития патологии. Это крайне усложняет лечение онкологии, поэтому уже много лет исследователи всего мира пытаются найти способ определения симптомов летального недуга. Открытие российских ученых может перевернуть историю медицины. На базе Пермского национального исследовательского политехнического университета был создан способ автоматического выявления рака.

Как заявляют сами создатели уникальной новинки, точность нахождения клеточных патологий, как у людей, так и у животных, составляет 92 процента. Обычно злокачественную опухоль устанавливают путем гистологического анализа. Однако этот процесс является слишком долгим по времени. Новая же методика не только отображает более реалистичные данные за счет исключения участия в нем человека, но и существенно ускоряет постановку диагноза.

Процесс определения патологий опухолевых клеток начинается с загрузки образцов материалов в аппарат. Далее после сканирования данных с помощью компьютерных алгоритмов получается изображение с отмеченными изменениями вследствие поражения организма онкологией. Проведенные эксперименты показали действенность и высокую результативность способа, изобретенного пермскими учеными.

Информацию от аппарата профессиональные медики оценивают на высоком уровне. В будущем в РФ планируют создать специального робота-гистолога, который будет обслуживать новое устройство. Уже сейчас исследователи трудятся над производством прототипа, который в паре с уникальным устройством значительной степени облегчит борьбу с раком.

Источник: naked-science.ru



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