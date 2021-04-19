ВОЗ продлила режим ЧС из-за коронавируса на три месяца

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в мировом здравоохранении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, сообщил комитет организации по чрезвычайной ситуации.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», – передает сообщение ТАСС.

Режим ЧС на фоне COVID-19 был введен ВОЗ в конце января прошлого года, а 11 марта 2020 года организация признала распространение COVID-19 пандемией. Вспышка SARS-CoV-2 впервые была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года.

С начала пандемии в мире был зафиксирован 141 млн случаев заболевания коронавирусом, от инфекции скончались свыше 3 млн человек.