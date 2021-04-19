Эксперт: Полная оплата больничных по уходу за дошкольниками актуальна для молодых родителей

«Многие молодые мамы не берут больничный, чтобы сохранить зарплату, но это не всегда хорошо для ребенка. Если будет введена полная оплата за временную нетрудоспособность, то это станет обнадеживающей новостью», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель центра «Мамина радость» Любовь Куренкова. Так она оценила предложение «Единой России» – полностью оплачивать больничные родителям дошкольников.

«Я поговорила с нашими мамами, и все сходятся во мнении, что полная оплата больничных листов – это очень хорошая инициатива, особенно актуальная для молодых родителей», – сказала председатель правления Центра профессиональной поддержки материнства «Мамина Радость» Любовь Куренкова.

«Многие молодые матери не берут больничный, чтобы сохранить зарплату. Это неудобно, но принимается как данность. Приходится изыскивать решения проблемы, пользоваться сторонними услугами – нянь, бабушек, дедушек. Но это не всегда хорошо для ребенка, которому лучше все-таки побыть с мамой, особенно это касается дошкольников, – отметила собеседница. – Если будет введена полная оплата за временную нетрудоспособность, то это станет обнадеживающей новостью для всех нас».

Предложение, которое «Единая Россия» намерена передать президенту – платить родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от трудового стажа – это одна из тех идей, которые помогут улучшить социальный климат, уверена Куренкова. При этом, отметила она, еще предстоит решить, кто будет отвечать за выплаты, будут ли они идти из федерального бюджета, или из казны регионов.

Как информирует сайт «Единой России», вопрос о больничных по уходу за детьми-дошкольниками в понедельник обсуждал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой.

«Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», – отметила Буцкая. По ее словам, в «Совет матерей» поступают тысячи похожих сообщений от молодых родителей. Они «вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают», согласился Турчак. «Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся», – предложил секретарь Генсовета «ЕР».

В партии также напомнили, что в прошлом году по инициативе «Единой России» в два раза, до 6,7 тысяч рублей, было увеличено пособие по уходу за детьми до полутора лет. Также был увеличен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13,5 тыс. рублей.

В конце прошлой недели делегаты Всероссийского форума волонтеров-медиков обратились к руководству «Единой России». Представителей партии попросили поучаствовать в решении проблемы нехватки автомобилей «скорой помощи».

Врачам необходимо добираться до пациентов за считанные минуты, поэтому скорейшее снятие вопроса с оснащением «скорой помощи» машинами – вопрос первостепенной важности, подчеркнул заместитель секретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко, комментируя просьбу добровольцев-медиков.

Кроме того, на прошлой неделе в «Единой России» сообщили о намерении обратиться к президенту с инициативой бесплатного подключения россиян к газу. Об этом рассказал врио замсекретаря генсовета партии Дмитрий Кобылкин. Он напомнил, что «Единая Россия» ранее уже предлагала механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на Газпром.

В середине апреля в партии выступили с предложением увеличить финансирование благоустройства городов и сел. Для этого предполагается использовать возможности федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».