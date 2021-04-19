 

Виктория Дайнеко, Митя Фомин, Лукерья Ильяшенко и другие на “космической” вечеринке

19.04.2021, 18:12, Разное
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В выходные звезды отправились в космос. В гостинице Метрополь прошла тематическая вечеринка ONCE ***** HOTEL под названием “Авиационный карнавал”, посвященная юбилею первого полета человека в космос. Это третье и последнее мероприятие от создателей AfterHalloween: продюсеров Владимира Месхи, Кирилла Балдакова и режиссера Жу Монтвилайте. На карнавал пришли Влад Соколовский, Анфина Черных, Липа Тетерич, Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин, Виктория Дайнеко, Митя Фомин и другие.

Митя Фомин

Влад Соколовский со спутницейЛукерья ИльяшенкоГостям вечеринки рассказали альтернативные варианты развития истории покорения космоса, космонавтов и авиаторов (например, что Юрий Гагарин жив и живет на Кубе, а Эмилия Эрхарт и Валерий Чкалов встретились прямо сегодня, чтобы вместе с гостями отправиться в полет); организовали пресс-конференцию с представителями внеземных цивилизаций, которые поведали, каково им жить среди землян; пригласили на межгалактический конгресс и на телемост между прошлым и будущим. Дресс-код звездных гостей был соответствующий – космический.

Место проведения выбрали не просто так – именно здесь, в гостинице “Метрополь”, в 1911 году прошел бал Общества воздухоплавания, которым отметили первые успехи российской авиации, и назывался он “Авиционный карнавал”.Липа ТетеричST (Александр Степанов)Анфиса Черных

Мария Погребняк

Маша ЦигальИнна Любимова

Светлана Абрамова



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