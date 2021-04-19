Кулеба предложил ЕС пошаговый план действий для сдерживания Москвы, в том числе – разработать пакет секторальных санкций

Кулеба проинформировал участников мероприятия о обострении ситуации с безопасностью вдоль украинско-российской границы и на Донбассе, а также “ознакомил коллег с комплексом угроз, которые несут нынешние действия РФ украинской и европейской безопасности”.

Он предложил пошаговый план действий для сдерживания Москвы, который предполагает разработку нового пакета секторальных санкций и его введения в случае эскалации ситуации.

“Мы благодарны ЕС за все шаги, которые были осуществлены с 2014 года для повышения цены для РФ за ее агрессию против Украины. В то же время, на нынешнем этапе персональных санкций уже недостаточно. Нужно уже сейчас провести внутреннюю дискуссию в ЕС с целью разработки нового пакета секторальных санкций, который будет немедленно введен в случае нового этапа агрессии со стороны РФ”, – сказал министр.

Как сообщает МИД, Евросоюз и государства-члены заверили, что “остаются едиными в непоколебимой поддержке” суверенитета и территориальной целостности Украины, готовы в дальнейшем укреплять поддержку Украины и осуществлять последовательное давление на РФ.

“Европейский союз высоко оценил усилия Украины по достижению политико-дипломатического урегулирования на основе Минских договоренностей, взвешенную и мудрую реакцию Киева на попытки России провоцировать обострение. Отдельной темой стали противоправные действия РФ в Азово-Черноморской акватории, милитаризация временно оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Дмитрий Кулеба обсудил с коллегами из ЕС пути реагирования на нарушения международного морского права в контексте закрытия РФ Керченского пролива и блокирования Россией Азовского моря”, – говорится в сообщении.

Министр подтвердил приглашение всем государствам-членам ЕС принять участие в учредительном саммите и дальнейшей работе Крымской платформы.

“Участники встречи уделили особое внимание дальнейшим внутренним трансформациям в Украине, направленным на приближение нашего государства к членству в ЕС. Дмитрий Кулеба отметил важность предоставления Украине четкой перспективы членства в ЕС. По его словам, агрессивная политика РФ против Украины будет окончательно преодолена тогда, когда в Москве осознают, что Украина является неотъемлемой частью западного демократического мира”, – сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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