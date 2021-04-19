Нардеп Буймистер: НКРЭКУ должна безотлагательно начать подготовку к выполнению закона по запрету импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

“Сегодня Украина осуществила очередной платеж за импорт электроэнергии российской компании “ИнтерРАО”. Идет пятый день с момента принятия решения Верховной Рады о запрете импорта, и пока закон не вступил в силу, лоббисты российского импорта решили не терять времени. Параллельно растет импорт тока из Беларуси. Сегодня максимальный объем поставок с 20-х чисел марта”, – написала нардеп.

Она напомнила, что Верховная Рада почти конституционным большинством – 296 голосами – поддержала запрет импорта из России и Беларуси, такой же позиции придерживается президент Украины.

“НКРЭКУ должна была безотлагательно начать подготовку к выполнению закона, однако, к сожалению, мы наблюдаем противоположную позицию регулятора. Очевидно, что лоббисты и трейдеры пытаются наверстать упущенное и напоследок нанести энергосистеме и государству в целом непоправимый вред, а национальный регулятор НКРЭКУ им в этом потакает”, – заявила Буймистер.

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Контекст:Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.

До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.

1 февраля 2021 года на сайте “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.

18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало, что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии.

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