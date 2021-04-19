 

В Украине вырос уровень летальности от коронавируса в 2021 году – Центр общественного здоровья

19.04.2021, 18:04, Новости дня
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“Мы проанализировали смертность в 2020 году и в 2021 году. Чуть более 1 млн человек заболело в 2020 году, а показатель летальности (это процент умирающих больных из числа подтвержденных случаев) был 1,7%. Это достаточно типичный показатель, он может отличаться в разных странах, но это нормальный показатель. В 2021 году летальность увеличилась. Сейчас она составляет 2,4%”, – рассказал он. 

Родина подчеркнул, что за первые за три с половиной месяца 2021 года коронавирусную инфекцию подтвердили у 900 тыс. украинцев – практически столько же, сколько за 10 месяцев в прошлом году. 

“Мы видим, что интенсивность распространения болезни увеличилась, летальность увеличилась. Одно из объяснений – циркуляция британского и южноафриканского штаммов”, – добавил он. 

По словам главы ЦГЗ, британский штамм подтвержден в 21 регионе Украины, а южно-африканский в одном – в Полтавской области.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 19 апреля в Украине подтвердили у 1,95 млн случаев коронавируса (6506 – за последние сутки), умерло 40 тыс. пациентов, выздоровело – почти 1,5 млн.
14 апреля министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине идет на спад.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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