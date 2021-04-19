Фото Ратаковски, кормящей полуторамесячного сына грудью, за два дня собрало около 2 млн лайков

Модель позирует в кадре с ребенком на руках, полулежа на диване.

“Если кажется, что я всегда кормлю грудью, то потому что я…” – подписала она фотографии.

За два дня обнародованные снимки оценили порядка 2 млн фолловеров Ратаковски из 27 млн, подписанных на ее страницу.

“Он такой большой уже, и ему явно нужно много молока”, – оценила снимок коллеги проживающая во Франции российская модель Наталья Водянова.

“Это работа на полную ставку”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Контекст:Эмили Ратаковски родилась в 1991 году в Великобритании. Когда ей исполнилось пять лет, семья переехала в Калифорнию (США).

Первый контракт Ратаковски подписала в 14 лет, став моделью агентства Ford Models. После окончания школы она поступила в Калифорнийский университет, но бросила учебу через год, решив посвятить себя модельному бизнесу.

Съемки топлес в клипе американского певца Робина Тика на песню Blurred Lines (2013) сделали модель знаменитой.

В феврале 2018 года Ратаковски после непродолжительного знакомства вышла замуж за актера Себастьяна Бир-Маккларда, а в октябре 2020 года объявила о беременности.

8 марта 2021 года она впервые стала матерью, родив сына.

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