Путин выступит на саммите по вопросам климата, инициированного Байденом – Кремль

“Владимир Путин изложит подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата”, – говорится в анонсе на сайте Кремля.

Контекст:17 апреля в эфире телеканала “Россия 1” пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что решение об участии президента РФ в саммите по климату будет приниматься, в том числе, исходя из дальнейших “конкретных действий США”.

Как сообщало AP со ссылкой на неназванных представителей администрации президента США, на переговоры по климату американские власти направили около 40 приглашений, в частности Байден пригласил Путина и главу КНР Си Цзиньпина.

В США надеются, что переговоры определят формы и “ускорят глобальные усилия по сокращению наносящих ущерб климату загрязнений ископаемым топливом”. Саммит запланирован на 22–23 апреля.

19 февраля США официально вернулись в Парижское климатическое соглашение через 107 дней после выхода из него 4 ноября 2020 года.

США больше не могут “откладывать или делать минимум” для решения проблемы изменения климата на планете, говорил Байден европейским лидерам во время конференции по безопасности в Мюнхене 19 февраля.

От США прежде всего ожидают решения по сокращению вредных выбросов от сжигания угля и нефти к 2030 году, писало AP.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. 18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Кроме того, США ввели новые ограничения против РФ из-за оккупации Крыма и решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

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