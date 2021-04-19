 

Гражданские врачи посетили находящегося в колонии Навального

19.04.2021, 18:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В конце марта Алексей Навальный объявил голодовку и требовал пустить к нему независимого врача. Источник “Известий” в управлении ФСИН России по Владимирской области сообщил, что блогера посещали гражданские специалисты: например, терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог.

Осужденному делали МРТ, УЗИ, ЭКГ. Также была проведена электронейромиография нижних конечностей, потому что он жаловался на онемение ног. В итоге Навальному был назначен курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B6 и B12. Источник издания отметил, что это было сделано с согласия блогера.

Ранее стало известно, что Навального перевели в стационар областной больницы для осужденных. В местном управлении ФСИН России отметили, что состояние блогера оценивается как удовлетворительное.

Несколько недель назад было объявлено о переводе Алексея Навального в медико-санитарную часть. Тогда у осужденного были симптомы респираторного заболевания. У блогера была высокая температура. Коронавирусной инфекции и признаков туберкулеза в его организме обнаружено не было.

Напомним, в начале февраля Симоновский районный суд Москвы отменил условный срок Алексея Навального по делу “Ив Роше” заменил на реальный из-за
многочисленных нарушений испытательного срока. Блогер был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.09 / Владимир, вы за мир?

08.08 / Оппонент предположил вариант с бегством Лукашенко после выборов в Белоруссии

10.08 / Может ли частое мытье рук ослабить иммунитет?

08.09 / Ирина Горбачева отдыхает в Памуккале с Антоном Савлеповым

03.11 / В Смоленск прибыл передвижной музей “Поезд Победы”, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

11.02 / Актриса из «Игры престолов» назвала Мэрилина Мэнсона «монстром»

12.01 / Ученые выявили опасные особенности пневмонии при COVID-19

21.08 / Энерговойны продолжаются: Россия против Балтии

20.08 / Держим в голове: мигрень лечится

18.09 / Елизавета Арзамасова удивила фанатов алым комбинезоном с глубоким декольте

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика