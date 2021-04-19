Лекарства против аллергии могут ослаблять эффекты упражнений



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Аэробные упражнения – важный «инструмент» профилактики хронических болезней. Молекулярные механизмы их влияния на здоровье сердечно-сосудистой системы известны не полностью. В последние годы ученые узнали, что в реакции организма на физическую нагрузку может принимать участие гистамин, известный как медиатор воспаления и аллергии,.

Известно, что рецепторы, чувствительные к нему, широко распространены в мышцах. Еще в 1930-х годах эксперимент на животных показал, что при мышечной работе уровень гистамина в крови увеличивается. В 2006 году ученые обнаружили, что рецепторы гистамина (H1 и H2 рецепторы) играют роль в усилении кровотока в тканях после упражнений.

Ранее исследователи уже пытались выяснить, как действует блокирование H1 и H2 рецепторов на эффекты физических упражнения, влияют ли они на ответ организма. Однако эта тема остается малоизученной.

Антигистаминные препараты

Антигистаминными называют лекарства, которые блокируют рецепторы к гистамину. В зависимости от типа рецепторов, на которые они действуют, показания к их применению отличаются.

Блокаторы H1 рецепторов применяют для лечения и профилактики аллергических реакций. Их назначают при аллергических ринитах, конъюнктивитах и дерматитах, при пищевой аллергии, крапивнице и других родственных патологиях. Примеры препаратов: супрастин, лоратадин.

Блокаторы H2 рецепторов используют, чтобы остановить действие гистамина на париетальные клетки желудка. Они снижают выработку соляной кислоты, такой эффект требуется при лечении гастрита и язвенной болезни. Примеры препаратов: ранитидин, циметилин.

Что сделали ученые

В первом эксперименте шесть мужчин и две женщины в течение 40 минут «катались» на велотренажере, не приняв перед этим антигистаминных средств. Затем, во время другой сессии упражнений, они занимались на велотренажере то же количество времени, предварительно выпив антигистаминные препараты, которые блокируют рецепторы H1и H2. Ученые документировали их сердечный ритм, артериальное давление и показатели кровотока.

Во втором эксперименте участвовали 18 мужчин: половина из них получала антигистаминные препараты, а остальные принимали плацебо (контрольная группа). Они тренировались на велосипедах в течение шести недель по три раза в неделю.

Что показало исследование

Анализ полученных данных показал, что у людей, которые принимали антигистаминные, усиление кровотока в тканях во время упражнений было на 35% слабее, чем у тех, кто не принимал их. В шестинедельном эксперименте у участников, получавших лекарства, был слабее прогресс в эффективности упражнений, усилении кровотока и росте мышц.

«Четкая и ожидаемая адаптация к тренировкам была обнаружена в группе, которая получала плацебо: усиление физической работоспособности, чувствительности к инсулину и функции сосудов. Однако в группе, получавшей антагонисты рецепторов гистамина результаты упражнений улучшались лишь немного», – сообщил Тисбо Ван Дер Штеде (Thisbaux Van der Stede) из Гентского университета, соавтор исследования, в своем Twitter.

Ученые указывают, что на данный момент, нельзя точно сказать, что означают результаты этой научной работы для реальной жизни. Дело в том, что в исследовании были использованы дозы лекарств более высокие, чем в обычной медицинской практике дают аллергикам для длительного применения. Кроме того, одновременное блокирование H1и H2, которое требовалось для эксперимента, тоже проводится редко. Авторы подчеркивают, что прекращать принимать лекарства, чтобы улучшить спортивные результаты, не следует.