“Вызовут новые пандемии”: Ученый предсказал зарождение смертоносных микроорганизмов в человеке

Канадский биохимик Элефтериос Диамандис провел исследование, темой которого стала эволюция вирусов и бактерий в человеческом организме. По мнению исследователя, зарождение и развитие опасных микроорганизмов может в итоге спровоцировать глобальные эпидемии среди жителей планеты.

Как полагает ученый, представляющий Университет Торонто (Канада), стремительная динамика климатических изменений в скором времени способна привести к зарождению весьма опасных патогенных составляющих не только в условиях внешнего мира, но и во внутренней сфере человеческого микробиома. Так, перемены в окружающей среде или формировании пищевого рациона неумолимо ведут к дисбалансу между совокупностями полезных и вредных бактерий, количество которых только лишь в человеческом желудке насчитывает около полусотни триллионов. Такой показатель, к слову, на 30% превышает суммарное число всех клеток человека в целом. Проблема заключается еще и в том, что кишечным бактериям свойственно иметь свои вирусы. Они приспосабливаются к бактериальному геному и остаются латентными довольно долго до момента, пока действие каких-нибудь факторов не вызовет их реактивацию или мутацию с трансформацией в патогенную форму. При этом наиболее вирулентные штаммы стремятся распространиться за пределы кишечника, проникая в другие органы либо кровоток, и вызывая ряд вирусных заболеваний.

Примером такого инцидента специалист назвал появление коронавируса нового типа, с той лишь разницей, что в упомянутом случае зарождение смертельного микроорганизма случилось в организме летучей мыши, а не человека. Так или иначе, но SARS-CoV-2 в настоящее время продолжает свою эволюцию внутри людей, реформируясь в новые мутации и делая вирус более заразным, резистентным к иммунным ответам и усиливая его способность к заражению клеток.

Согласно гипотетическому сценарию, анонсированному Диамандисом, кишечные бактерии могут спонтанно начать продуцировать большое множество вирусных белков, стремящихся распространиться по телу человека и впоследствии передаваться находящимся поблизости людям. “Развитие патогенных вариантов вирусов вызовут новые пандемии с такими симптомами, как слепота, респираторная, печеночная, сердечная и почечная недостаточность. Они могут привести в полному упадку нашей цивилизации и, возможно, к вымиранию человечества”, – предположил канадский эксперт. Материалы исследования были опубликованы на ресурсе preprints.org.

Источник: ria.ru