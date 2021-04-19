 

Единственная участница конкурса красоты от Бреста назвала отсеявший конкуренток критерий

19.04.2021, 17:28, Новости дня
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Победившая на городском отборе конкурса «Мисс Беларусь» в Бресте как единственная участница Мария Кулешова заявила, что не знала об отсутствии конкуренток, и сообщила, что ей было бы интереснее, если была бы «борьба».

Мария Кулешова выиграла городской отбор национального конкурса красоты «Мисс Беларусь», 20-летняя девушка оказалась единственной участницей, она заявила, что не догадывалась об отсутствии других претенденток, пишет Tut.by.

@smstyle.by

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#лучшаямодельбеларуси2021

Опубликовано Марией Кулешовой Вторник, 6 апреля 2021 г. 

Кулешова предположила, что в Бресте побороться за титул «Мисс Беларусь» было много желающих, но конкурентки могли отсеяться на этапе подачи заявок, поскольку они могли не соответствовать одному из главных критериев – росту. Девушки должны быть не ниже 174 сантиметров.

«Страх все равно был. На кастинге всегда присутствует волнение, от этого не уйти. Я же заранее не знала, что буду одна. Мне нравится модельная сфера», – сказала девушка. При этом она отметила, что было бы интереснее, если бы были и другие участницы, так как «просто интереснее, когда есть борьба».

Мария играет на аккордеоне, фортепиано, балалайке, увлекается волейболом, баскетболом и настольным теннисом, а также вышивкой.

Она начала работать в модельном бизнесе несколько лет назад, девушка уже участвовала в «Мисс Евразия 2019», «Самое красивое лицо Беларуси 2020» и «Лучшая модель 2021». Также она ездила на конкурс «Мисс туризм мира 2019» в Китай, где участвовала в фотосессиях и видеосъемках.

В 2020 году на Украине уроженку Полтавской области Милу Кузнецову признали обладательницей самого большого обхвата груди в стране. Ссудьи зафиксировали у нее 13 размер груди.



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