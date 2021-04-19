 

Назван объем поставок газа в Европу по «Северному потоку»

19.04.2021, 17:28, Новости дня
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Россия поставила в Европу по газопроводу «Северный поток» 400 млрд кубометров газа, сообщил оператор проекта – компания Nord Stream AG.

«19 апреля 2021 года компания Nord Stream AG достигла очередного рекордного показателя транспортировки природного газа европейским потребителям по современному морскому двухниточному газопроводу «Северный поток». С начала его эксплуатации из РФ в Европейский Союз через Балтийское море поставлено 400 млрд кубометров газа», – говорится на сайте компании.

Как отметил управляющий директор Nord Stream AG Алексей Зайцев, «для стран, постепенно отказывающихся от угольной энергетики, переход на газотурбинные электростанции является оптимальным решением».

Газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 километров и с пропускной способностью 27,5 млрд кубометров газа в год каждая. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Сухопутным продолжением трубопроовда в Германии являются газопроводы NEL и OPAL. «Северный поток» был запущен в ноябре 2011 года, с 2018 года выведен на полную мощность.

В 2020 году по газопроводу «Северный поток» европейским потребителям было поставлено 59,2 млрд кубометров природного газа.



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