 

Президент Кубы Мигель Диас-Канель стал главой компартии страны

19.04.2021, 17:28, Новости дня
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Президент Кубы Мигель Диас-Канель избран первым секретарем центрального комитета организации, за него проголосовали делегаты кубинской компартии, теперь он занимает три ключевых политических должности в стране.

«Мигель Диас-Канель Бермудес избран первым секретарем центрального комитета Коммунистической партии Кубы», – говорится в сообщении в блоге организации в Twitter.

Ранее первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро заявил о собственной отставке во время VIII съезда партии в Гаване.

Рауль Кастро возглавлял компартию Кубы с 19 апреля 2011 года, является младшим братом бывшего лидера страны Фиделя Кастро. С 2008 по 2018 годы был главой государства, в 2019 году страну возглавил Мигель Диас-Канель.

Президента Кубы избрали в соответствии с положениями новой конституции, которая была принята в феврале 2019 года по итогам референдума. Она частично признает частную собственность, предусматривает появление должностей президента и премьер-министра. При этом Куба не отказывается от социалистического характера государства или руководящей роли Компартии.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что с уходом Кастро формально завершается эпоха правления революционеров.



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