Дарья Мороз об экс-супруге Константине Богомолове: “Мое чувство к Косте можно назвать любовью”

Дарья Мороз и Константин Богомолов, прожив в браке 8 лет, официально развелись в 2018 году. С тех пор актриса не раз говорила о своем бывшем супруге и всегда исключительно в позитивном ключе, но о причинах развода не распространялась. Актриса считает, что “вряд ли какая пара может точно сказать, в чем причина расставания”. Впрочем, сегодня в новом выпуске программы “Судьба человека” на канале “Россия-1” она призналась ведущему Борису Корчевникову, что боролась за свой брак, хотя инициатором окончательного разрыва была именно она.

Мы достаточно честно боролись за наши отношения, но в итоге все же расстались. Хорошо, что наше расставание прошло без каких-то эксцессов, и Анька мудро приняла это. Сегодня она не испытывает недостатка в общении с мамой и папой, что очень хорошо. Честно говоря, я была инициатором разрыва. Не знаю, почему так случилось. То ли я устала в тот момент… Я тогда не была достаточно мудрой, чтобы сглаживать неравномерности в семье. Наверное, если бы я была мудрее, то этого начавшегося процесса можно было избежать, но потом он стал необратимым. Думаю, ни одна пара не может сказать, что же стало тем самым триггером расставания. Сейчас у нас у каждого своя жизнь – и у меня, и у Кости, при этом мы остаемся друзьями. Мы не потеряли друг друга как люди, – это самое важное, – сказала звезда сериала “Содержанки” в беседе с телеведущим.

Дарья Мороз

Дарья Мороз и Константин Богомолов в первой фотосессии HELLO! с дочерью Анной, январь 2015 годаДарья и Константин познакомились незадолго до того, как начали работать вместе и встречаться. Романтические отношения между Дарьей Мороз и Константином Богомоловым начались во время репетиций спектакля “Волки и овцы” в Табакерке, куда молодого режиссера пригласил Олег Павлович Табаков.

Костя позвонил мне и сказал – не хочешь ли ты. Сразу было видно, что Костя невероятно одаренный, совершенно иначе работает с артистами. Я вообще очень люблю смотреть на мужчин в работе. Талантливый мужчина, который занимается своим делом, это невероятно красиво. Ну вот так и случилось. Сначала симпатия, потом увлеченность, а потом и Аня вскоре родилась, – вспомнила Дарья. Сейчас 37-летняя Мороз трепетно оберегает свою личную жизнь, комментариев не дает, а на публике всегда появляется одна или с дочкой. Поклонники и журналисты часто делают простой вывод – актриса все еще любит бывшего супруга. В телеинтервью Мороз не стала опровергать этих домыслов, подчеркнув, что испытывает к Богомолову очень теплые, но дружеские чувства.

Мне кажется, что дружба – самая честная любовь. Любовь она возникает, пропадает, приобретает разные формы. Вообще, жизнь есть любовь. Конечно, мое чувство к Косте дружеское, родственное, можно назвать любовью. Просто это другая форма любви, – сказала актриса.

Дарья Мороз и Константин Богомолов на съемка сериала “Содержанки”

После развода Мороз и Богомолов продолжили работать вместе – и в театре, и в кино – 45-летний Константин снял Мороз в своем скандальном сериале “Содержанки”. Что касается личной жизни режиссера, то через год после расставания с Мороз он женился снова – его второй женой стала телеведущая Ксения Собчак. Режиссер и журналист почти не расстаются и публично демонстрируют свои нежные чувства, постоянно признаваясь друг другу в любви на страницах в соцсетях.

Константин Богомолов и Ксения Собчак