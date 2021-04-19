Скончавшаяся от рака звезда фильмов о “Гарри Поттере” скрывала свой диагноз

Режиссер отметила, что Маккрори рассказала о своем диагнозе лишь небольшому количеству людей, попросив держать информацию в секрете. При этом сама актриса восприняла заболевание “с храбростью и юмором”.

Контекст:Хелен Маккрори родилась в 1968 году в Лондоне (Великобритания). Она известна по роли волшебницы Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере.

В 2011 году актриса снялась в 23-й части бондианы, сыграв роль председателя парламентского комитета по разведке и безопасности Клэр Довар.

В 2007 году Маккрори вышла замуж за актера Дэмиана Льюиса. В браке у пары родилось двое детей: сын Гулливер (2007) и дочь Манон (2008).

16 апреля супруг актрисы сообщил о ее смерти от рака.

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