Киевлянину насчитали около 70 тыс. грн за отопление пустой квартиры

Мужчина несколько лет живет за границей и не сдает свою квартиру в аренду. Площадь квартиры 97 м², из которых 93 м² – отапливаемых. Счетчик тепла в доме не установлен.

По словам Прокопенко, “Киевтеплоэнерго” начал приписывать к его квартире излишки якобы потребленного тепла и выставлять соответствующие счета.

“В сентябре 2019 год появился первый “привет” от “Киевтеплоэнерго”: хотели 47 тыс. грн доплаты А за декабрь 2020-го пришел счет за отопление на 19 905 грн. За январь 2021 – на сумму 17 584 грн. За февраль пришел рекордный счет на 30 279 грн”, – рассказал мужчина.

Прокопенко пытался уладить ситуацию по электронной почте, но сделать это не удалось, ему пришлось прилететь в Киев. Он считает, что ему приписывают тепло, которое он не потреблял.

Согласно данным Центра коммунального сервиса Киева, если в квартире нет счетчика тепла, отопление считается по общедомовому – с каждого взимается пропорционально отапливаемой площади.

“В “Киевтеплоэнерго” считают, что шокирующие начисления в платежках за тепло они сделали правильно и ссылаются на пункт 12 Постановления Кабинета Министров Украины от 21 июля 2005 года № 630. Я проанализировал этот документ, там все размыто и понимать его можно по-разному”, – заявил Прокопенко.

Он написал заявление в полицию и запрос в Киевскую городскую государственную администрацию.

В “Киевтеплоэнерго” “Телеграфу” сказали, что при отсутствии счетчиков отопления в квартирах общая стоимость отопления делится на все квартиры в доме.

“Других вариантов нет. Или ставить счетчик, и тогда будет оплата по нему за использованное отопление. Даже если вы ничего не тратите, вам все равно делают начисления. И если нет квартирного счетчика, то перекрыть отопление вы не можете. В принципе, вы вообще ничего не можете сделать”, – заявили в коммунальном предприятии.

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