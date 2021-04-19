 

“Ну какая ты у нас офигенная девочка”. Подкопаева восхитила “нежным” образом

19.04.2021, 17:10, Новости дня
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Спортсменка позирует в кадре, сидя на столе на фоне панорамного окна.

“Сегодня совершенно новый день”, – подписала снимок спортсменка.

“Ну какая ты у нас офигенная девочка!” – прокомментировали снимок Подкопаевой ее друзья.

“Нежная, женственная, со счастьем в глазах”, – отметили пользователи сети.

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Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)

Контекст:Подкопаева является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.
С 2004-го по 2009 год Подкопаева была замужем за бизнесменом Тимофеем Нагорным. От этих отношений у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).
В 2012 году Подкопаева вышла замуж за бизнесмена Виктора Костырко. Эти отношения она не афишировала и не называла дату развода.
В 2018 году олимпийская чемпионка вышла замуж за американского бизнесмена украинского происхождения Игоря Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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