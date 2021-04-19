Бридлав: ВСУ образца 2021 года разительно отличаются от того, что я видел в 2014-м. Но нельзя недооценивать военную мощь РФ

“Если Россия задействует всю свою военную мощь и бросит ее на границу с Украиной, то Украина окажется в крайне тяжелом положении. Безусловно, я согласен с тем, что украинская армия образца 2021 года разительно отличается от того, что я видел весной 2014-го (я тогда неоднократно бывал в Украине). Считаю, что в этом величайшая заслуга командования ВСУ, в том числе и моего друга [бывшего главнокомандующего ВСУ] генерала Виктора Муженко. Поэтому уверен, что украинская армия способна выстоять даже при таком худшем сценарии, какой я упомянул. Но, естественно, Украине нужна поддержка”, – подчеркнул Бридлав.

По его мнению, страны Запада должны проявить инициативу для мирного урегулирования ситуации.

“Считаю крайне опасным недооценивать противника и военную мощь России. Это недопустимо и неумно. Говорю это как военный человек. Я призываю Украину и украинский народ не поддаваться давлению со стороны Путина и России, в очередной раз проявить стойкость и выдержать этот натиск… К сожалению, все действия, которые предпринимал Запад (включая различные соглашения, в том числе нормандский формат), не дали нужного эффекта. Они не были успешными в том, чего мы все были должны добиться для Украины. Считаю, что в нынешней ситуации западные державы должны проявить инициативу, взять сложившуюся ситуацию в свои руки и решить ее мирным путем. Безусловно, если это возможно. Повторю, что цель всего этого, чтобы суверенное государство Украина полностью контролировало все свои территории и границы”, – резюмировал Бридлав.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных, к 20 апреля их численность увеличится до 110 тыс., говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его данным, 20 апреля процесс стягивания войск РФ может закончиться.

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