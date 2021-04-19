Оксфордский университет начнет заражать коронавирусом переболевших COVID-19 добровольцев

“Хотя пандемия COVID-19 длится уже год, мало что известно о том, что происходит, когда уже переболевшие COVID-19 люди заражаются второй раз”, – говорится в сообщении. Исследование призвано помочь выяснить необходимый уровень иммунного ответа для предотвращения повторного заражения организма.

В проекте будут участвовать добровольцы, которые не были вакцинированы, имеют выработанные антитела после первого заражения и к началу эксперимента полностью успели выздороветь.

Исследование будет проходить в два этапа с разными группами добровольцев на каждом из них. На первом этапе, который начнется в апреле, половина участников получат самую маленькую дозу коронавируса исходного штамма из китайского Уханя, которая позволит вирусу закрепиться и начать размножаться в организме, но не вызовет симптомов. На этом этапе понадобится 64 участника в возрасте от 18 до 30 лет. Их всех поместят на карантин в специально спроектированной больничной палате под присмотром исследовательской группы.

На втором этапе, летом, другие добровольцы будут инфицированы “стандартизированной дозой” COVID-19, объем которой планируется установить на первом этапе.

“На втором этапе мы сможем понять, какие иммунные реакции защищают от повторного заражения. Мы будем измерять иммунный ответ через разные периоды времени после заражения, чтобы понять, какой иммунный ответ генерируется вирусом”, – рассказала профессор вакцинологии Хелен МакШейн, которая руководит исследованием.

Все исследование будет длиться 12 месяцев. Ученые обещают, что риски для участников будут сведены к минимуму, а всех, у кого разовьются симптомы, будут лечить антителами от компании Regeneron.

Предполагается, что исследование покажет ученым полную картину протекания болезни и работы иммунной системы, что может помочь разработать более точные тесты, эффективные вакцины и методы лечения. Также проект позволит понять, насколько люди защищены от повторного заражения и на какой срок.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

30 марта 2021 года ВОЗ опубликовала доклад о происхождении коронавируса по итогам поездки международной команды экспертов в Ухань. Миссия не смогла установить источник коронавируса. Наиболее вероятной версией называется передача вируса от летучих мышей или панголинов через промежуточное животное.

По данным британского исследования, опубликованного в январе 2021 года, переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к болезни минимум пять месяцев, но могут заражать других.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение инфекции, на 19 апреля в мире зарегистрирован 141 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 3 млн пациентов с COVID-19.

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