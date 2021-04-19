 

От чего коллеги отговаривали Путина: Песков раскрыл тайну

19.04.2021, 17:06, Разное
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, пытаются ли коллеги отговаривать главу государства Владимира Путина от решений. Песков признался, что порой такое происходит.

В частности, коллеги и служба безопасности иногда пытаются предостеречь Путина от участия в опасных путешествиях. Однако российский лидер остаётся непреклонным: по словам представителя Кремля, президент достаточно “последователен” в своих хобби, сообщает телеканал “Царьград”.



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