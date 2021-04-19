 

Названы регионы России с самыми высокими зарплатами: Москвы среди лидеров нет

19.04.2021, 17:06, Разное
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Фонд развития гражданского общества составил рейтинг социально-экономического развития регионов России, основываясь на данных различных государственных служб и ведомств. Выяснилось, что Москва заняла первое место по уровню развития, но уступила ряду других регионов по величине зарплат.

Наиболее высокооплачиваемой оказалась работа в Магаданской области. За ней следует Чукотка, а третье место занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Столице России удалось занять лишь четвёртую строчку в списке, сообщает телеканал “Царьград”.



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