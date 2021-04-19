Скандалы: Да борт он класть на всех хотел!

Еще раньше, чем в Геленджике, «аквадискотека» появилась на яхте Романа Абрамовича Solaris стоимостью 500 млн евро

Утром 26 марта над рекой Везер в немецком Бремерхафене стоял густой туман. Этот день и выбрали корабелы Lloyd Werft для первого ходового испытания таинственной яхты, четвертый год строящейся в их доках в атмосфере полнейшей секретности. В таком тумане, какой спустился на Бремерхафен (50 километров от вольного города Бремена), самым предприимчивым фотографам ловить было нечего. Точнее, они могли поймать ровно столько, сколько разрешат. Менеджмент Lloyd Werft, трепетно заботясь о прайваси заказчика, выдавал информацию маленькими дозами. Дозы были рассчитаны так, что все, кто хотел знать, узнали сначала название яхты Solaris.

Потом стала известна цена вопроса: 500 миллионов евро.

А главное, известно стало имя заказчика: «русский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси», как написал журнал Spiegel, Роман Абрамович. Ну а «яхта Абрамовича» — это уже не просто судно. Это яхтаабрамовича. За верфью стали присматривать папарацци.

О том, насколько Lloyd Werft закрытое предприятие, говорит хотя бы его сайт: там нет ни одного примера работ, хотя многими местные корабелы могли бы гордиться, среди них были когда-то, например, ледокол Polarstern и круизный лайнер Queen Elizabeth 2. Предыдущую свою яхту, Luna, Абрамович тоже заказывал на Lloyd Werft.

«Из-за соглашения о конфиденциальности с владельцем мы не обсуждаем проекты с третьими лицами», — ответили «Новой» на вопросы о Solaris. Но микроутечки случались все годы, пока строилась яхта. Эти дыры в информационной броне могли решать задачу сугубо прагматическую: последние годы верфь, имеющая 160-летнюю историю, балансирует на грани банкротства. По данным немецкого таблоида Bild, работу рискуют потерять 350 человек. Но раз тут способны выполнять такие заказы, как яхта для русского миллиардера, то предприятие, наверное, еще о-го-го, его еще очень даже можно, скажем, купить. Иначе говоря,

«русский олигарх» помогает выжить немецкому предприятию.

«Секретные» параметры будущей яхты сайт Superyachtfan опубликовал еще в 2018 году:

восемь палуб,

18 кают для 36 гостей,

30 кают для экипажа,

скорость 18 узлов (32 километра в час),

двигатели от ABB (для тех, кто ничего не понимает в мегаяхтах: это круто).

Длина — 140 метров (футбольное поле плюс еще 35 метров).

В феврале этого года поклонники яхт и всего, что с ними ассоциируется, впервые смогли взглянуть на Solaris. С нее сняли строительные леса — и в Сети тут же появились фото: выпуклый стальной корпус, по светло-серой корме тонкими белыми буквами написано Solaris.

Журнал Boote Exclusiv так описывал яхту: мачта наклонена против движения, на верхней палубе размещаются открытая вертолетная площадка и частично застекленный вертолетный ангар, в корму по форме вписан 12-метровый бассейн, палубы отделаны тиковым деревом. И тут же, как повелось, утекли в печать и другие подробности, которые уж точно на корме не были написаны.

Для разработки экстерьера судна приглашался «гений дизайна» Марк Эндрю Ньюсон. «Всемирно известный австралийский промышленный дизайнер со студией в Лондоне известен объектами с ретрофутуристическим подтекстом», — пишет о нем Boote Exclusiv. Стиль Ньюсона характеризуют изящество, яркость, плавные линии и платежеспособность заказчиков. В его портфолио есть интерьеры частных самолетов, эксклюзивные бутылки для Hennessy, зал ожидания бизнес-класса в аэропорту Сиднея, в 2014 году его приглашали в Apple. Над яхтой он работал впервые. Для Solaris Ньюсон придумал «светло-серый корпус и белую надстройку, а также фирменную арку, которая словно огибает мачту и соединяет обе стороны корпуса», описывает яхту Superyacht Times.

На сайте бюро Ньюсона среди примеров работ нет яхты Solaris. Это, видимо, тоже объясняется «соглашением о конфиденциальности с заказчиком».

«Известно, что Solaris оснащена двумя самыми мощными системами Azipod, какие когда-либо устанавливались на яхтах», — сообщает Boote Exclusiv. Azipod — это запатентованная система высокотехнологичных электродвигателей от ABB. Они снабжены «сверхэффективными гребными винтами, которые могут поворачиваться на 360 градусов, что делает ненужным обычное рулевое управление и обеспечивает чрезвычайно высокую маневренность», — объясняет Bild. Именно эти двигатели обеспечивают яхте и высокую скорость — даже не 18, как было заявлено раньше, а 21 узел в час, как обещает производитель. Специалисты рекомендуют: будете присматривать мотор для яхты — берите Azipod, не пожалеете.

Считается, что Solaris должна заменить Абрамовичу шестипалубную яхту Luna. Та поменьше, всего 115 метров, и пользовался ею Абрамович недолго, а потом продал члену Совета федерации Фархаду Ахмедову. В том же 2010 году, когда Lloyd Werft закончила испытания Luna, на другой германской верфи, Blohm+Voss в Гамбурге, с сильным опозданием достроили его Eclipse («Затмение»). То есть

две яхты строились в Германии параллельно. На тот момент 162-метровая Eclipse была самым большим частным моторным судном.

Но арабский шейх Халифа ибн Заид Аль Нахайян (президент ОАЭ и эмир Абу-Даби) нарочно построил себе яхту на 18 метров длиннее, чем у Абрамовича. Сейчас Eclipse опустилась на 4-е место в мире (среди яхт этого класса) по длине.

Solaris длиной с другими не меряется. Она должна переплюнуть всех по техническим характеристикам и роскоши «начинки». Об этом известно мало, но уж точно она не должна быть оснащена беднее, чем устаревшая Eclipse. А та, по данным сайта Worldmarine (международный брокер по продаже яхт), оснащена системой предупреждения о ракетном нападении, пуленепробиваемыми стеклами, инфракрасными лазерами, препятствующими фотосъемке, личной палубой владельца со стеклянным потолком, чтоб видеть звезды. Не говоря уж о такой ерунде, как кинозал, спортзал, сауна, спа и винный погреб. Superyachts добавляет, что один из двух бассейнов, которые есть на Eclipse, с помощью функции регулировки глубины можно превратить в танцпол.

То есть это практически аквадискотека.

Яхты Абрамовича относятся к классу экспедиционных, их еще называют исследовательскими. Самое большое судно этого типа в мире называется Ocean (183 метра), его начинали строить на верфи в Румынии, а заканчивали все там же — на Lloyd Werft. Владелец — норвежский миллиардер Кьелл Инге Рёкке. Как пишет Spiegel, Ocean обслуживает команда из 30 человек, на борту оборудованы каюты и лаборатории для 54 ученых.

Рёкке начинал когда-то бизнес как простой рыбак, потом занялся судостроением и, наконец, создал корпорацию по производству оборудования для рыбной ловли и нефтедобычи. «Море подарило мне большие возможности, я хочу отдать обратно большую часть того, что заработал», — цитирует миллиардера Spiegel. В ходе исследовательских экспедиций Ocean изучает качество воды, поголовье рыб, загрязнение океана пластиком и другими отходами. Кроме того, во время исследовательских работ 183-метровая яхта функционирует еще и как мусоросборщик с последующей переработкой мусора.

Lloyd Werft — последняя уцелевшая в Бремерхафене крупная судоверфь. В 2016 году ее и еще три судоверфи купил гонконгский холдинг Genting (казино, курорты, отели и круизы по всему миру) и объединил в судостроительную Lloyd Werft Group. Предполагалось, что в Бремерхафене будут размещены заказы на десять круизных лайнеров общей стоимостью 3,5 миллиарда евро. Но почти сразу новый собственник передумал и перенес все производство на верфи, расположенные в восточных землях Германии. В Бремерхафене остался только проект Solaris, на нем верфь и держалась до сих пор. До пандемии у корабелов была надежда на новые заказы от миллиардеров. В июне они сдают Абрамовичу свою последнюю яхту, а потом верфь может закрыться. Если, конечно, ее не выкупит правительство, такие разговоры в Бремене идут, или не появится новый русский миллиардер, готовый вложиться в немецкое судостроение.

Две из купленных гонконгской компанией верфи до 2016 года входили в группу Nordic Yards, имели в анамнезе банкротство и были такой же головной болью канцлера Ангелы Меркель, как сейчас — верфь в Бремерхафене. В 2008 году судостроительную компанию, владевшую двумя верфями на северо-востоке Германии, купила группа физлиц, полный список которых остался неизвестен, но «конечным бенефициаром», как писали «Ведомости», называл себя Андрей Бурлаков. В июне 2009 года эта компания заявила о своем банкротстве. Спасать немецкие предприятия бросилось немецкое правительство. В июле 2009 года их судьбу, как писал Spiegel, Ангела Меркель обсуждала с президентом Дмитрием Медведевым. И уже в августе верфи за 40 миллионов долларов купил Виталий Юсуфов — сын экс-министра энергетики Игоря Юсуфова, бывший глава московского филиала Nord Stream. Талантливый и успешный 29-летний бизнесмен. Потом выяснится, что перед банкротством из компании выводили лучшие активы. Прежний владелец, Бурлаков, вернулся в Россию и утверждал, что Юсуфов рейдерски захватил его верфи. Потом Бурлаков стал фигурантом уголовного дела, а потом его убили. Но это уже другая история.

Ирина Тумакова