Навального в колонии посетили терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр

Отбывающего наказание во Владимирской колонии №2 блогера Алексея Навального посетили сразу несколько специалистов, сообщил источник в региональном управлении ФСИН.

Навального посещали гражданские специалисты, в числе которых терапевт, нейрохирург, невролог, диетолог и психиатр, сообщил собеседник «Известий».

Блогеру делали МРТ, УЗИ, ЭКГ, а также электронейромиографию нижних конечностей, поскольку он жаловался на онемение ног.

По результатам Навальному был назначен курс капельниц с глюкозой, белками, аскорбиновой кислотой, витаминами B1, B6 и B12. Сделано это с его согласия, сказал источник.

В этот же день в региональном управлении ФСИН сообщили о решении перевести блогера в стационар областной больницы для осужденных. Там отметили, что состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное.

Также в понедельник личный окулист осужденного блогера Анастасия Васильева заявила, что он здоров, и нет необходимости переводить его в больницу.

Пресс-служба управления ФСИН по Владимирской области сообщала, что медики приняли решение о переводе Навального из колонии в Покрове в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.

В ведомстве отметили, что в настоящее время «состояние здоровья Навального оценивается как удовлетворительное», ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

В начале апреля Навального перевели в медсанчасть с симптомами ОРЗ, которые выявили у него во время плановой диспансеризации. После этого в Сети появилась видеозапись из медсанчасти исправительной колонии, на которой осужденный выполняет различные физические упражнения. 13 апреля в региональном управлении ФСИН сообщили, что Навальный, отбывающий наказание в ИК-2 во Владимирской области, не болеет туберкулезом и коронавирусной инфекцией.

Напомним, 28 февраля осужденного за мошенничество блогера доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.