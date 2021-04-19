«Бессмертный полк» в День Победы пройдет в онлайн-формате

Традиционная акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая 2021 года в онлайн-формате, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

«Каждый субъект РФ получит свой поток трансляции. Шествие будет транслироваться на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Таким образом, в каждом регионе люди увидят в своем строю всех своих земляков. Трансляция начнется 9 мая в 15.00 по местному времени», – передает ее слова ТАСС.

Ранее организаторы акции сообщили, что шествие «Бессмертного полка» в РФ может пройти 24 июня, если позволит эпидемиологическая ситуация.

В 2020 году ставшее уже традиционным шествие «Бессмертного полка» по улицам городов РФ не состоялось из-за пандемии коронавируса, организаторы мероприятия вынуждены были перевести его в онлайн-формат.

В День Победы в 2012-2019 годах во многих городах в РФ и за рубежом проходили шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. География и численность шествий из года в год расширялись. Принять участие в этой акции мог каждый гражданин, независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. Главная задача акции – сохранение в семьях памяти о поколении Великой Отечественной войны.