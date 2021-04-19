ФАС начала проверку цен в гостиницах на курортах России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны. Ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах и выяснит насколько рост укладывается в обычные значения для рынка, говорится в сообщении службы.

По данным ведомства, анализ позволит определить насколько наблюдаемый рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка, передает РИА «Новости».

В понедельник Ростуризм напомнил гостиницам об ответственности за отмену брони туристов.

Ранее представители туротрасли сообщили, что стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50% после ограничения полетов в Турцию.

Напомним, вице-премьер Татьяна Голикова 12 апреля сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса решил ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Людям, которые уже приобрели путевки до 1 июня, она порекомендовала поменять направление отдыха.