Светлана Бондарчук: “Я всегда строила отношения так, чтобы быть соратником для своего мужчины”

В августе 2020 года Светлана Бондарчук сообщила, что покидает кресло главного редактора HELLO! после 17 лет работы в журнале. Все эти годы в редакции действовало негласное правило, ею же установленное: появление Светланы на страницах издания было сведено к минимуму, никакого самопиара. Обложку первого, посткарантинного, номера мы предложили Свете с чистой совестью – кто, если не она. За прошедшие с прошлого лета месяцы наша экс-главред вышла замуж, сделала популярную программу на YouTube и не дала ни одного интервью.

Последний разговор с журналистом печатного издания у Светы вообще был пять лет назад – обложка журнала “Татлер” вышла с цитатой: “Случись мне в ближайшее время выйти замуж – разорвут”. Автор текста Ксения Соловьева тогда приехала в новую квартиру Светланы на Патриках и описывала ее как необжитую, словно чужую для самой хозяйки, где даже собственного любимого места у Светы еще не появилось. Спустя пять лет мы встречаемся там же, но картина кардинально отличается: по коридору с громким лаем носятся счастливые лабрадудли Фанни и Пеппи, из-за шторы выглядывает кот Барсик, в гостиной играет любимый Светой джаз, а из кухни кричит “Привет!” ее муж Сергей. “Дай мне 20 минут, надо доделать кое-что”, – просит Света и убегает в другую комнату – заканчивать онлайн-занятие английским.

Пять лет – небольшой в общем-то отрезок времени, который все изменил. Квартира на Патриках обросла легендами – здесь гостеприимная хозяйка устраивает самые веселые вечеринки в городе. Интерьер наполнился дорогими сердцу вещами: фотографиями, картинами, пластинками… Расшитая цветами скатерть, привезенная из Индии, оформленные в рамки эскизы близкого друга, дизайнера Александра Терехова. На стене гостиной заняла свое место яркая работа Владимира Перкина – подарок Филиппа Киркорова на свадьбу. А старинный рояль, который при покупке шел “в нагрузку” к квартире, теперь играет каждый вечер.

“Это удивительная история. Дом построили в 1905 году и инструмент приобрели первые владельцы, – говорит Светлана. – Рояль этот такой огромный, что за сто лет никто не решился вынести его из дома, даже когда шел ремонт. Покупая квартиру, я решила оставить его, не подозревая, что он оживет и на нем будет играть Сергей и все наши музыкальные друзья”. (Муж Светланы Сергей Харченко – композитор. Прим. ред.)

Как вы с Сергеем познакомились?

Я пришла к друзьям на вечеринку, в ресторан на Рождественском бульваре – родные с детства места, где моя бабушка Надежда Максимовна, по семейной легенде, катала меня в колясочке, а я плакала. (Смеется). Сережа ко мне подсел, начал что-то говорить. Играла громко музыка и я его очень плохо слышала, но он показался приятным и почему-то меня заинтересовал. Я оставила номер телефона, он пригласил на кофе. Помню, подумала еще, зачем мне пить с ним кофе?.. И пошла.

Минувшим летом вы поженились, а ведь в 2016-м опасались, что случись такое – разорвут. Какой в итоге была реакция окружающих?

Никто не разорвал. Близкие понятно, радовались. Но и со стороны абсолютно незнакомых мне людей было столько любви, даже неловко. Очень хочется поблагодарить каждого, жаль, это невозможно. Вообще меня по жизни окружают добрые люди. Не добренькие, а именно добрые.

Ваша свадьба стала неожиданностью, никаких объявлений о помолвке…

У меня не было запроса выйти замуж. Но Сергей очень быстро сделал мне предложение. (Смеется). И это было очень романтично! Мы познакомились в начале лета и очень любили сидеть у пруда на Патриарших. И вот сидим мы под ночным звездным небом, вокруг нас много влюбленных парочек, все счастливые и пьяные от любви и не только. Мы говорим о чем-то и вдруг в потоке нашей бесконечной болтовни Сережа произносит: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. И так неожиданно приятно прозвучала эта фраза. Мыслено я согласилась сразу, но как приличная девушка сказала, мне надо подумать. И думала я два года.

Во время путешествия по Индии он подарил мне кольцо и снова сказал: будь моей женой. И я сказала “Да”. Но когда мы вернулись в Москву, началась пандемия, весь мир стал жить по новым правилам и ни о какой свадьбе и речи не могло идти. А летом, когда ситуация немного изменилась к лучшему, нам захотелось настоящего праздника.

Насколько я знаю, свадьбу вы организовали за рекордно короткий срок – три недели.

Да. Мы как-то сидели дома и снова зашла речь о свадьбе. Я говорю – а давай сделаем это сейчас. И выбрала дату – 15 августа. Сергей говорит, хорошее число, но это так скоро! За это время нам надо было организовать свадьбу, пригласить гостей, сшить платье (а их оказалось в итоге три), определиться с местом, флористикой, музыкантами… Это почти нереальные сроки, но когда я рассказала обо всем своей помощнице Кристине, она меня подбодрила и заверила, что мы все успеем. Но почему-то расплакалась (надеюсь, от счастья) и не подвела. (Смеется).

Но наши приключения только начинались. Оказалось, что подать заявление на эту дату мы уже опоздали – все занято. Я расстроилась. А через несколько дней мы снимали интервью для нашего YouTube-шоу с Ляйсан Утяшевой и Павлом Волей и я поделилась с ними нашей новостью, и рассказала, что только с датой есть проблемы. И, о счастье, Ляйсан предложила помощь – сразу кому-то позвонила и время нашлось. Причем в ЗАГСе на Ленинском проспекте – в районе, где прошли мои школьные годы.

Мы подали заявление и начали стремительно заниматься свадьбой. Правильно говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей – все помогали нам с организацией, и в итоге получилось так здорово.

С оформлением помогла декоратор Лидия Симонова. Причем с этим тоже связана история: несколько лет назад Яна Рудковская сказала, что есть такой декоратор-флорист и она мечтает украсить мою свадьбу. В тот момент ни о какой свадьбе я и близко не думала. А в итоге именно Лидия оформляла наш с Сережей праздник.

На росписи в ЗАГСе с нами была моя собака Фанни. Она очень самостоятельная, все время бегала куда-то, все проверяла. Друзья шутили, что она специально обучена и следила за безопасностью.

А как прошла вечеринка?

Мы устроили ее в ресторане Sixty, на 62-м этаже башни “Федерация”, с шикарным видом на родную Москву. Было очень весело! И мы хотели исключить вещи которые нам не близки. Не было тостов, ведущего, конкурсов, драки… Хотя, небольшая драка все же была. (Смеется.) Но мы узнали об этом потом. Я очень хотела, чтобы мои любимые песни для нас пел мой друг Сергей Мазаев – и он был с нами. Еще мечтала о концерте группы Мумий Тролль, но в такие короткие сроки его оказалось невозможно организовать. Мы нашли выход – Сережа знаком со многими крутыми музыкантами, работающими в известными артистами, и попросил их помочь. Они объединись на один вечер и исполняли песни из плей-листа, который мы составили. Это была самая танцевальная свадьба, лично я танцевала часов шесть без перерыва! И не только я – наши мамы тоже. Моя даже забыла про повышенное давление. А на следующий день мы пригласили гостей на бранч в “Бюро ЦУМ”, ресторан моей подруги Дины Хабировой. И тоже было так весело и до глубокой ночи, что нас оттуда выгнать не могли. (Смеется).

Сергей не только муж, он еще и коллега – вместе вы делаете You-Tube программу “Света вокруг света”. Как так получилось?

Проект “Света вокруг света” начался еще два года назад. Мы путешествовали по Италии и заехали в Каррару в гости к Айдан Салаховой. Сергей предложил – давай я буду вас снимать, вы так интересно общаетесь. Мы были абсолютно не подготовлены технически, у нас не было микрофонов, он снимал видео на телефон. Просто гуляли по городу, где живет и работает Айдан, и разговаривали. Можно сказать, что первый выпуск появился, благодаря вдохновению Сергея.

У программы тогда не было названия, мы просто выложили видео на YouTube, даже не понимая зачем. Потом снимали обложку HELLO! в Лондоне с Женей Чичваркиным и сняли программу с ним и его женой Татьяной. Программа дала нам большие просмотры – ведь несмотря на то, что Женя часто дает интервью, мы оказались единственными, кто снял его дома, сходили с ними в баню и на настоящий рыбный базар.

В тот момент стало очевидно: это наш формат.

Вам комфортно работать вдвоем?

Я всю свою жизнь старалась выстроить отношения так, чтобы быть соратником для своего мужчины. По-другому не может быть. Просто из-за скромности раньше я никогда не озвучивала, что делаю, и сейчас понимаю, это не правильно. “Скромность – самый верный путь к забвению”. А история легко переписывается. Это замечательно когда можно вместе делать общее дело, которое приносит радость и объединяет.

Вас критикуют за нежурналистский подход к героям.

А я и не журналист в обычном понимании этого слова. И “Света вокруг света” – не интервью даже, а просто кусочек из жизни, как настоящий маленький фильм. Это разговор, я задаю вопросы героям, они мне.

Я не копаюсь в грязном белье, не ищу сенсаций, не ставлю никого в неловкое положение бестактностью. Кто-то скажет, что это неправильно, ведь в эру тотального хайпа такой подход не принесет огромных рейтингов, но мне наш формат кажется более ценным и я в него верю. Люди открываются по-настоящему, когда они не боятся. Герои мне доверяют, потому что, во-первых, я тоже медийная персона, а во-вторых, они знают – за годы работы в HELLO! я ни разу их не подвела, не подставила.

К тому же, все очень камерно. У нас и команда небольшая, всего 5 человек, а на съемки мы с Сережей часто приезжаем вдвоем, без осветителей, ассистентов, стилистов и помощников. С одной стороны это усложняет жизнь, с другой – позволяет создать максимально доверительную атмосферу.

Кто у вас главный?

Если Сергей завтра откажется снимать программу – она будет другой, потому что его авторский взгляд задает характер. Если вместо меня будет другая ведущая – программа потеряет смысл. Так что нет главных, у нас команда.

Ваш первый муж – режиссер, который вас не снимал. Ваш второй муж стал режиссером специально, чтобы снимать вас. Видите в этом иронию судьбы?

Наверное. В юности я была очень неуверенной в себе. Я снималась в клипах, в эпизодических ролях в кино, но актрисой не стала. Не берусь анализировать, почему так вышло. Возможно, мне не хватило таланта.

Когда познакомились с Сергеем, я посмотрела его Instagram и сказала в шутку: если мы будем встречаться, тебе надо научиться снимать меня. Он начал делать это, и у него получается с такой любовью, с душой. У него и наши герои всегда красивые. Мне это очень важно.

Недавно ваш друг Сергей Табунов опубликовал фото, для которого вы позируете почти голой…

Кстати, я разрешила это сделать. Почему нет? Это красивая арт фотография. Да, обнаженное тело, но нет пошлости. Я люблю работы Сережи Табунова и рада, что у меня много его фотографий.

А с мужем советуетесь, когда публикуете такие фото?

Нет. И, кстати, тут я от него выслушала. (Смеется). Но я ему все объяснила, а Сергей человек отходчивый, с хорошим чувством юмора, что для меня очень важно – без этих качеств невозможно дружить и любить.

ТЕКСТ: Марина Савельева.

ФОТО: Николай Зверков.

РЕТУШЬ: Арторик Магомедов.

СЕТ-ДИЗАЙН: Вера Жигалова.

МАКИЯЖ: SMASHBOX.