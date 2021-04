Как повторить макияж Светланы Бондарчук: советы визажиста

“Бренд Smashbox появился в 1996 году в одноименной студии в Лос-Анджелесе и это определяет его характер. Средства линейки помогают создать “калифорнийский” мейк – с ровной, словно слегка загоревшей кожей, яркими акцентами теней на глазах”, – рассказывает Роксана.

Роксана Аракелян

“В качестве основы для макияжа Светланы мы использовали праймер Photo Finish. Это продукт, созданный Дэвисом Фактором в 2000 году и ставший легендой. Не обману, если скажу, что это один из самых известных праймеров в мире макияжа. Он работает как фотошоп – выравнивает несовершенную кожу, заставляет исчезнуть поры. Кожа становится гладкой и при этом не перегружается.

Далее вместо тонального крема наносим универсальный тонирующий крем с очень легкой текстурой Halo Healthy Glow SPF 25, его можно наносить даже под глаза. В его составе почти 80% ухаживающих ингредиентов , в том числе гиалуроновая кислота. Идеальный продукт на каждый день, при том стойкий – нанесете его утром и забудете на восемь часов. Кожа будет оставаться напитанной и сияющей”.

Праймер для лица The Original Photo Finish; тонирующий крем Halo Healthy Glow SPF 25

“Чтобы подготовить зону вокруг глаз, используем увлажняющий праймер для области глаз Photo Finish Hydrating Under Eye Primer. Кофеин в его составе уберет отеки, а пептиды и гиалуронка дополнят рутинный уход. На этот праймер я подсадила всех клиенток, он позволяет создать fresh мейк, не забиваясь в мелкие морщинки и не добавляя таким образом лет.

Для макияжа глаз мы использовали стойкие кремовые тени Always On Cream Shadow в цвете “гуава”. Это очень ходовой оттенок, многим подходит (используйте его и как кремовые румяна, и как тинт для губ). Всего в коллекции 15 оттенков, среди них есть и очень красивые нюдовые, и яркие – желтый, ультрамарин! Очень рекомендую эти тени в качестве основы для смоки или для рисования цветных стрелок”.

“Финальный штрих – подкрасить ресницы тушью SuperFun. Благодаря силиконовому аппликатору, она удлиняет и подкручивает ресницы, хорошо наслаивается. Можете нанести ее хоть в 5-6 слоев и не получите эффекта искусственных ресниц. Они будут выглядеть натурально, но получат супер объем.

Увлажняющий праймер для области глаз, Photo Finish Hydrating Under Eye Primer; тушь, SuperFan Mascara; тени, Always On Cream Shadow, GuavaПалетка для сияния кожи Cali Contour – еще один хит марки. Она создана для контуринга, но, если честно, ее можно наносить на веки, скулы, использовать как пудру или для стробинга. Универсальная и удивительно полезная вещь, к тому же, очень экономно расходуется – хватит на несколько лет.

Завершаем макияж блеском для губ Gloss Angeles – для естественных, увлажненных губ”.

Палетка для сияния кожи, Cali Contour

Палетка теней, Cover Shot Eye Palette

Бренд Smashbox эксклюзивно представлен в сети магазинов парфюмерии и косметики РИВ ГОШ. В ассортименте РИВ ГОШ более 240 мировых брендов, эксклюзивные нишевые, а также пространства с органической косметикой. Кроме того, активно идет развитие производства, на котором выпускаются товары под собственными торговыми марками.