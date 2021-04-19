Из-за ужесточения требований Lada Granta пересертифицируют, как механизм автомобилесодержащий

Автомобили модели Lada Granta с октября 2021 года получат новый сертификат, согласно которому их будут классифицировать, как “механизм транспортный автомобилесодержащий”.

Сейчас руководство завода ведёт соответствующие переговоры с Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

В Тольятти подчёркивают, что такое решение позволит с одной стороны не вкладываться в модернизацию машины до современных стандартов безопасности и качества, а с другой стороны продолжить её выпуск. Водителям потребуется получить удостоверение тракториста-машиниста, дающее право на управление самоходной техникой.

– В настоящий момент идут переговоры с правительственными учреждениями по поводу введения такой категории… Чтобы мы могли продолжать выпускать. Машина давно по стандартам не проходит, но будет логичнее поменять стандарт, а не машину, – пояснил новый директор завода Николя Мор.

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