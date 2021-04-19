 

Минюст объявил о ликвидации основанного В.И. Лениным «Общества чистых тарелок»

19.04.2021, 16:26, Разное
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Министерство юстиции России подало иск о принудительной ликвидации «Общества чистых тарелок». В 1919 году его основал Владимир Ильич Ленин.

22 апреля иск рассмотрит Видновский городской суд Московской области. На территории этого суда находятся Горки Ленинские, где во время Гражданской войны было основано и до настоящего времени действовало «Общество чистых тарелок».

Согласно воспоминаниям Владимира Бонч-Бруевича, опубликованным в 1956 году, в первые годы советской власти, когда в стране свирепствовал голод, дети партийного руководства, бывавшие в гостях у Ленина, привередничали и оставляли на тарелках недоеденную еду. Владимир Ильич нашёл остроумный способ заставить их доедать обед полностью – он основал организацию, целью поощрявшую детей, которые хорошо кушают, и стал её первым председателем. За 102 года существования Общества его членами побывали более 30 миллионов детей партийно-хозяйственной элиты страны.

Причиной ликвидации одной из старейших общественных организаций России стало непредоставление в Минюст ежегодных отчётов о деятельности и источниках финансирования. Кроме того, члены Общества не приняли участия в трёх Всероссийских субботниках подряд.

Геннадий Зюганов назвал издевательством ликвидацию организации в день 151-й годовщины со дня рождения Ленина.

– Я сам член Общества с 1949 года. Мне 76 лет, а я до сих пор хорошо кушаю и никогда не оставляю еды на тарелке! – заявил лидер КПРФ.

Полиция города Видное пообещала «примерно наказать» коммунистов, если они посмеют протестовать у здания суда 22 апреля.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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