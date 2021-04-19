Следственный комитет Белоруссии вызвал Джо Байдена на допрос по делу о покушении на Александра Лукашенко

Следственный комитет Республики Беларусь направил президенту США Джо Байдену повестку, в которой требует явиться на допрос в качестве свидетеля.

Белорусские следователи хотят задать американскому лидеру ряд вопросов о планировавшемся покушении на Александра Лукашенко.

– Потерпевший гражданин Александр Л. в своих показаниях высказал предположение, что за попыткой его убийства могут стоять американские спецслужбы и лично президент США Джо Байден. Эта версия считается нами приоритетной и отрабатывается в первую очередь. Мы по дипломатическим каналам передали господину Байдену повесточку на допрос, чтобы можно было встретиться, прояснить некоторые моменты и установить его алиби в день покушения. Устроим ему очную ставку с киллерами и посмотрим, что он скажет. Я настоятельно рекомендую Байдену посетить наше учреждение как можно скорее, — заявил представитель Следственного комитета Иван Рябоконь.

Байден должен явиться в течение трех дней в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Следователи проведут ряд следственных мероприятий с президентом США и сверят его отпечатки с отпечатками, найденными на крышке гомельского погреба, где планировали держать детей Лукашенко.

Если Байден проигнорирует вызов на допрос, то следователь обещал, что президента США доставят в следственное управление в принудительном порядке.

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