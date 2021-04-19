 

Следственный комитет Белоруссии вызвал Джо Байдена на допрос по делу о покушении на Александра Лукашенко

19.04.2021, 16:27, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет Республики Беларусь направил президенту США Джо Байдену повестку, в которой требует явиться на допрос в качестве свидетеля.

Белорусские следователи хотят задать американскому лидеру ряд вопросов о планировавшемся покушении на Александра Лукашенко.

– Потерпевший гражданин Александр Л. в своих показаниях высказал предположение, что за попыткой его убийства могут стоять американские спецслужбы и лично президент США Джо Байден. Эта версия считается нами приоритетной и отрабатывается в первую очередь. Мы по дипломатическим каналам передали господину Байдену повесточку на допрос, чтобы можно было встретиться, прояснить некоторые моменты и установить его алиби в день покушения. Устроим ему очную ставку с киллерами и посмотрим, что он скажет. Я настоятельно рекомендую Байдену посетить наше учреждение как можно скорее, — заявил представитель Следственного комитета Иван Рябоконь.

Байден должен явиться в течение трех дней в Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области. Следователи проведут ряд следственных мероприятий с президентом США и сверят его отпечатки с отпечатками, найденными на крышке гомельского погреба, где планировали держать детей Лукашенко.

Если Байден проигнорирует вызов на допрос, то следователь обещал, что президента США доставят в следственное управление в принудительном порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Олег Газманов озвучил сумму, которую тратит ежемесячно на содержание персонала

15.01 / Употребление марихуаны может мешать забеременеть

20.12 / Зеленский готовится к “информационной войне” из-за российской вакцины от COVID-19

31.08 / Назван ТОП-5 лучших автомобилей для женщин в 2020 году

01.04 / Названо утреннее блюдо, являющееся ключом к долголетию

29.10 / Жена тренера «Зенита» Анна Семак поблагодарила вора за кражу ее смартфона

25.12 / Мнение: Письмо: “Много тактильности, разговоров”

15.04 / Мнение: В ИК-2 отменили Конституцию

08.12 / Мнение: Культура!

16.11 / Орден подсчета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика