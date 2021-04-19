Зеленский не выполнил основные “стадионные обещания” – КИУ
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По оценке КИУ, большинство обещаний Зеленский, став главой государства, не выполнил.
Не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния украинцев, реализации медицинской и других реформ, также среди невыполненных обещание о прекращении войны. При этом был достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, приняты законы об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности, отметили в релизе.
“На сегодня Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания об окончании в Украине войны и росте благосостояния граждан. Вместе с тем косметические решения о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал революционные шаги по изменению политической системы, как обещал в качестве кандидата в президенты, сохранив статус-кво в основных сферах”, – заявил глава КИУ Алексей Кошель.
В частности, Зеленский во время дебатов спросил у своего оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко, как получилось, что Украина – едва ли не самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?
“За время работы Зеленского в Украине зафиксирован экономический спад. По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Экономический спад также фиксировался в период до начала пандемии, что стало одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука”, – отметили в КИУ
Эксперты подчеркнули, что строительство дорог стало одним из приоритетов работы команды Зеленского. В рамках программы “Большая стройка” 2020-м было построено и отремонтировано более 4 тыс. км. дорог государственного значения.
https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5331000433608336
Контекст:19 апреля 2019 года за два дня до второго тура выборов президента Украины на НСК “Олимпийский” в Киеве состоялись дебаты кандидатов Зеленского и Порошенко. По данным Министерства внутренних дел Украины, на стадионе присутствовало 22 тыс. человек.
Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента.
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