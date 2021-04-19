 

Зеленский не выполнил основные “стадионные обещания” – КИУ

19.04.2021, 16:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По оценке КИУ, большинство обещаний Зеленский, став главой государства, не выполнил.

Не реализованы принципиальные обещания о проведении деолигархизации, росте благосостояния украинцев, реализации медицинской и других реформ, также среди невыполненных обещание о прекращении войны. При этом был достигнут определенный прогресс в сфере строительства дорог, приняты законы об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности, отметили в релизе.

“На сегодня Зеленскому не удалось выполнить ключевые обещания об окончании в Украине войны и росте благосостояния граждан. Вместе с тем косметические решения о проведении реформ не дали необходимого результата. Зеленский не реализовал революционные шаги по изменению политической системы, как обещал в качестве кандидата в президенты, сохранив статус-кво в основных сферах”, – заявил глава КИУ Алексей Кошель.

В частности, Зеленский во время дебатов спросил у своего оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко, как получилось, что Украина – едва ли не самая бедная страна при самом богатом президенте за всю историю?

“За время работы Зеленского в Украине зафиксирован экономический спад. По данным Минэкономики в 2020 году реальный ВВП Украины сократился на 4,2%. Зафиксировано падение объемов промышленного производства и сельского хозяйства, а также рост инфляции. Экономический спад также фиксировался в период до начала пандемии, что стало одной из причин отставки правительства Алексея Гончарука”, – отметили в КИУ

Эксперты подчеркнули, что строительство дорог стало одним из приоритетов работы команды Зеленского. В рамках программы “Большая стройка” 2020-м было построено и отремонтировано более 4 тыс. км. дорог государственного значения.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/5331000433608336

Контекст:19 апреля 2019 года за два дня до второго тура выборов президента Украины на НСК “Олимпийский” в Киеве состоялись дебаты кандидатов Зеленского и Порошенко. По данным Министерства внутренних дел Украины, на стадионе присутствовало 22 тыс. человек.
Зеленский стал президентом 20 мая 2019 года. До прихода в политику он основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Рогозин назвал американские космические корабли гламурными

08.02 / Эксперты назвали лучшие курорты для переболевших COVID

20.01 / Компания Porsche выложила тизер модели Taycan EV

26.06 / Добровольцы рассказали о самочувствии после вакцинации от коронавируса

02.08 / В Германии 18 полицейских пострадали во время протеста против карантинных ограничений

05.01 / “Слуга народа” лидирует в парламентском рейтинге, “Украинская стратегия Гройсмана” обогнала Радикальную партию – опрос

09.03 / США обвинили российские онлайн-платформы в дезинформации о вакцинах

05.04 / Пентагон заявил о слежке за действиями РФ в Арктике

10.02 / Штаб ООС проинформировал об обстрелах боевиков на Донбассе

20.08 / В СНБО сообщили о подготовке спецслужб РФ к масштабной кибератаке накануне Дня Независимости Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика