“Мастер спорта по граблям” и “упрямый мужик”. Реакция соцсетей на новость о вечеринке Тищенко во время карантина

Полиция на основании сообщений о вечеринке, устроенной нардепом, открыла уголовное производство по факту нарушения карантинных ограничений. Имени Тищенко не называли, но судя по обстоятельствам, речь идет именно о нем.

Один из помощников Тищенко сказал, что празднование дня рождения Барановской проходит дома у нардепа, Однако журналисты “Страны” сфотографировали машину Тищенко около отеля Fairmont.

Кадры, очевидно, снятые во время празднования, обнародовал также портал “Новини.Live”.

ВИДЕОВидео: Новини. LIVE / YouTube

Пользователи соцсетей обратили внимание, что это не первый скандал, связанный с нарушением карантина, в который попал Тищенко.

Корреспондент издания “Страна” Анастасия Товт назвала нардепа “мастером спорта по велюровым граблям”.

“В первый карантин, когда все заведения были закрыты, он устроил “штаб” в своем ресторане “Велюр”. В четвертый карантин закатил на день рождения жены подпольную вечеринку в ресторане отеля Fairmont. Если присмотреться, на видео у Николая уже видно шишку на лбу от регулярного соприкосновения с граблями”, – отметила она.

https://www.facebook.com/anastasija.tovt/videos/3928033500615024/

Первый заместитель председателя энергетического комитета Верховной Рады, нардеп от “Батьківщини” Алексей Кучеренко обратил внимание на настойчивость коллеги-парламентария. “А Тищенко таки упрямый мужик!” – написал он.

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2239461489522740

“Бультерьер президента опять нарушил закон и в тяжелый для страны момент показал всем, что Зеленскому и его банде позволено все. Напомню, сам [президент Владимир] Зеленский тоже в разгар пандемии устроил вечеринку в честь своего дня рождения в пентхаусе олигарха”, – возмутился исключенный из “Слуги народа” нардеп Гео Лерос.

https://www.facebook.com/leros.geo/posts/3899956810041419

Он считает, что Тищенко – “Шариков в окружении Швондеров”.

Тищенко “в очередной раз пробил дно”, добавил телеведущий Тарас Березовец.

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/4480328955330405

“Коля чувствует себя в безопасности, зная, что ему ничего не будет от мирской власти”, – написал он и отметил в Telegram, что Fairmont Grand Hotel руководит Елизавета Юрушева, жена главы Черкасской областной государственной администрации Александра Скичко.

Экс-вице-премьера Украины Павел Розенко предполагает, что в партии информацию, опубликованную в СМИ, будут отрицать.

https://www.facebook.com/pavlo.rozenko/posts/4242853189110296

Контекст:Еще в апреле 2020 года журналисты проекта Bihus.info выяснили, что ресторан “Велюр”, который принадлежит Тищенко, продолжал работать, несмотря на карантин. В течение недели в середине апреля журналисты программы наблюдали за “Велюром”. Они заметили, что в ресторан приезжали народные депутаты и бизнесмены.

Тищенко тогда говорил, что “Велюр” закрыт для посетителей и используется как “штаб для личных встреч”. На ресторан тогда оформили протокол о нарушении карантина.

В июле 2020-го ресторан работал до утра, несмотря на запрет, введенный Кабмином.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение. С 5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения.

14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили более 185 тыс. случаев COVID-19 (за последние сутки – 447), сейчас продолжают болеть 65,5 тыс. человек. По состоянию на 19 апреля заняты в столице 65,1% коек для пациентов с коронавирусом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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