Остапчук в шутку назвал жену ведьмой и рассказал, что доводит его нервозности

“Я очень боюсь поправиться. Это часто доходит до нервозного состояния, потому что я очень склонен к полноте. Но странным образом уже больше года ем практически все подряд, потому что (мы так шутим) моя жена Кристина – ведьма: сама стройненькая и меня в таком теле держит”, – написал Остапчук.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Контекст:Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. 15 октября 2020 года Остапчук женился на юристе Кристине Горняк. Пара сыграла свадьбу спустя три месяца после помолвки. Это второй брак в биографии шоумена.

Ранее он был женат на переводчице Елене Войченко. В браке у пары родилось двое детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван Александр (2018). Супруги расторгли брак 6 марта 2020 года.

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