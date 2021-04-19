 

В Черном море прошли украинско-румынские учения. Видео

19.04.2021, 16:16, Новости дня
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После встречи кораблей в точке рандеву и проведения визуального распознавания и проверки связи, были начаты тренировки по маневрированию в строях и ордерах. После этого участники учений перешли к корабельному боевому обучению по отражению атак скоростных малоразмерных плавсредств. Было отработано пополнение запасов на ходу траверзным способом и контроль за гражданским судоходством в определенном районе моря.

В программу учений были включены тренировки по борьбе за живучесть, во время которого румынский корвет играл роль поврежденного корабля, а украинские моряки отрабатывали технику его буксировки.

“Не менее важным стало отражение ударов противника при нападении на корабль, охраняемый с воздуха”, – отметили в ведомстве.

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с иностранными партнерами, добавили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Отмечается, что подобные мероприятия являются неотъемлемой составляющей на пути Украины в НАТО.

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Видео: Телерадіостудія МО України Бриз / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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