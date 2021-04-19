Захарова рассказала о роли Запада в подготовке госпереворота в Белоруссии: Жуткая картина

Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что спецслужбы России и Белоруссии получили информацию, которая вскрыла “жуткую и неприглядную картину” вовлеченности Запада в операцию по конституционному перевороту в республике и свержению президента Александра Лукашенко.

По словам дипломата, ФСБ и КГБ стали известны факты, которые не позволят Европе и США удержать в тайне свое участие. Захарова рассказала, что двое задержанных в Москве – политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович – вели переговоры с представителями Запада.

Она добавила, что скандал с высылкой российских дипломатов из Праги – это попытка перекрыть историю с госпереворотом. Власти Чехии на днях объявили персонами нон грата 18 сотрудников посольства. Российских дипломатов назвали сотрудниками спецслужб ГРУ и СВР.

Ранее информацию о захвате власти в Белоруссии прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заговорщики составили “конкретный и деструктивный план”. По его словам, Лукашенко грозила большая опасность.

Накануне в ФСБ раскрыли подробности задержания Федуты и Зенковича. По данным спецслужбы, белорусы планировали физически устранить Лукашенко и захватить радио– и телецентры Минска для обращения к народу. Переворот планировали устроить в день проведения парада Победы 9 мая.