Синоптики пообещали россиянам “погодные качели” на майские праздники

Синоптики прогнозируют нестабильную погоду в европейской части России на майские праздники. Ведущий сотрудник центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец отметил, что начало месяца будет холодным, но потом станет теплее.

Тишковец пояснил, что ближе ко Дню Победы произойдёт “перелом”, в результате чего температура превысит климатическую норму или, по крайней мере, – будет ей соответствовать. Но это касается лишь центральной России: на севере страны последний день весны начнётся с тепла, передаёт Ura.ru.